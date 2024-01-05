Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 681-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
При ночном обстреле Белгорода пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал он.
В результате ночного обстрела Белгорода получили ранения двое мужчин, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он также заявил о повреждении более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко.
Минобороны сообщило о перехвате ПВО и уничтожении 36 украинских беспилотников над территорией Крыма и одного БПЛА над Краснодарским краем.
Чуть раньше в Минобороны сообщили, что ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. « Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.
Он выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — заявил Залужный.
Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха», сообщила пресс-служба Минобороны.
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, всем жителям необходимо оставаться в укрытиях и не подходить к окнам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале сообщил, что ПВО также работает в Новороссийске, Крыму и Севастополе.
Россия началаприменять полученные от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Москва и Пхеньян ранее неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.
Представитель Белого дома заявил о намерении США ввести дополнительные санкции и поднять этот вопрос в Совбезе ООН.
В Липецком районе Липецкой области обезвредили украинский беспилотник с помощью систем радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Жертв и повреждений инфраструктуры нет, написал он в telegram-канале.
Три неразорвавшихся боеприпаса вывезли из Белгорода и взорвали на полигоне.
В граничащем с Украиной Краснояружском районе Белгородской области подорвался на мине экскаватор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий.
Украина внесла литовский холдинг Viciunu grupe, владеющий товарной маркой Vici, в список «международных спонсоров войны».
Минобороны сообщило, что около 17.20 мск пресечена попытка ВСУ «осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации». ПВО уничтожила 10 украинских ракет над Крымским полуостровом.
Развожаев: на Глухова попал осколок в дом, предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку на город. «По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — заявил он.
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Российские системы ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS американского производства, также были сбиты 37 украинских БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны за 4 января
Ведомство также сообщило об уничтожении до 100 военнослужащих противника, двух боевых машины пехоты, трех автомобилей, боевой машины РСЗО «Ольха» и трех боевых машин РСЗО «Vampire» чешского производства на Купянском направлении.
Губернатор Гладков сообщил о решении продлить срок школьных и студенческих каникул с 9 по 19 января в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районы, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городские округа и в двух населенных пунктах в Корочанском районе области.
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МИД Индии опроверг сообщения о поставках на Украину артиллерийских боеприпасов.
Минэнерго Украины сообщило, что в результате утреннего удара повреждены объекты «Кировоградоблэнерго» и «Укрэнерго». 1 человек погиб, 7 получили ранения.
ТСН сообщил о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге