Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. « Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.

Он выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — заявил Залужный.