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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 681-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:11

При ночном обстреле Белгорода пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени», — написал он.

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram


 

02:31

В результате ночного обстрела Белгорода получили ранения двое мужчин, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он также заявил о повреждении более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко.

01:11

Минобороны сообщило о перехвате ПВО и уничтожении 36 украинских беспилотников над территорией Крыма и одного БПЛА над Краснодарским краем.
Чуть раньше в Минобороны сообщили, что ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха».

01:03

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. « Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.

Он выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — заявил Залужный.

00:41

Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха», сообщила пресс-служба Минобороны.

Вчера 23:51

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, всем жителям необходимо оставаться в укрытиях и не подходить к окнам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале сообщил, что ПВО также работает в Новороссийске, Крыму и Севастополе.

Вячеслав Гладков
Вчера 23:51

Россия началаприменять полученные от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине, заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Москва и Пхеньян ранее неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.

Представитель Белого дома заявил о намерении США ввести дополнительные санкции и поднять этот вопрос в Совбезе ООН.

Вчера 19:22

В Липецком районе Липецкой области обезвредили украинский беспилотник с помощью систем радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Жертв и повреждений инфраструктуры нет, написал он в telegram-канале.

Вчера 19:14

Три неразорвавшихся боеприпаса вывезли из Белгорода и взорвали на полигоне.

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Вчера 19:11

В граничащем с Украиной Краснояружском районе Белгородской области подорвался на мине экскаватор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий.

Вячеслав Гладков
Вчера 18:13

Украина внесла литовский холдинг Viciunu grupe, владеющий товарной маркой Vici, в список «международных спонсоров войны».

Вчера 17:36

Минобороны сообщило, что около 17.20 мск пресечена попытка ВСУ «осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации». ПВО уничтожила 10 украинских ракет над Крымским полуостровом.

Вчера 17:36

Развожаев: на Глухова попал осколок в дом, предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Вчера 16:42

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку на город. «По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — заявил он.

Вчера 16:38

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Вчера 16:22

Российские системы ПВО перехватили три реактивных снаряда HIMARS американского производства, также были сбиты 37 украинских БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны за 4 января

Ведомство также сообщило об уничтожении до 100 военнослужащих противника, двух боевых машины пехоты, трех автомобилей, боевой машины РСЗО «Ольха» и трех боевых машин РСЗО «Vampire» чешского производства на Купянском направлении.

Вчера 16:06

Губернатор Гладков сообщил о решении продлить срок школьных и студенческих каникул с 9 по 19 января в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районы, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городские округа и в двух населенных пунктах в Корочанском районе области.

 

Вячеслав Гладков
Вчера 15:30

МИД Индии опроверг сообщения о поставках на Украину артиллерийских боеприпасов.

Вчера 15:26

Минэнерго Украины сообщило, что в результате утреннего удара повреждены объекты «Кировоградоблэнерго» и «Укрэнерго». 1 человек погиб, 7 получили ранения.

Вчера 15:26

ТСН сообщил о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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