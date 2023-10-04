 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 588-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:42

Венгрия предложила разделить предназначенный для Украины фонд от Евросоюза в €50 млрд на две части, посчитав, что пока этому государству будет достаточно половины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Помощь предназначена на период 2024-2027 годов. Венгрия призвала в середине этого срока провести оценку предоставленной помощи и решить, когда предоставить вторую часть суммы в зависимости от потребностей Украины.

07:20

Минобороны сообщило, что военные сбили или перехватили 31 беспилотник за ночь над Белгородской, Брянской и Курской областями.

«Также, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — заявили в министерстве.

07:07

В Брянской области под обстрел попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

06:48

В Брянской области уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ночью силы ПВО также работали над Белгородом, сказал Вячеслав Гладков.

Вчера 21:34

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил информацию об обстановке на месте после того, как Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух снарядов РСЗО и одного беспилотника.

По словам Гладкова, упавшие обломки повредили 12 частных домовладений в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вчера 21:27

Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, в нескольких квартирах выбило стекла, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пострадавших нет. На место выехали сотрудники спасательной службы, «будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов».

Вчера 21:18

Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать объекты в Белгородской области «с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня» и одного беспилотника самолетного типа.

Средства ПВО уничтожили все цели, заявили в ведомстве.

Вчера 21:08

Средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.

Вчера 20:54

Вчера 20:36

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 20:12

Часть паркоматов в Калуге перестали работать из-за санкций, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства. Речь идет о паркоматах в зоне 304 на улице Суворова.

«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — приводит ведомство текст уведомления от компании — производителя парковочного оборудования.

В Службе единого заказа городского хозяйства добавили, что городские власти работают над «решением сложившейся ситуации, несмотря на все ограничения».

Вчера 19:52

В сентябре по месту прописки блогера Дани Милохина приезжали три участковых Анапского района Краснодарского края с повесткой, но, узнав, что он не живет по этому адресу, они ушли. Об этом РБК рассказал его приемный отец Дмитрий Тюленев.

«Когда им сказали, что Даня здесь не живет, они ушли. Мы с Даней общаемся, он сейчас в Дубае, у него все хорошо», — уточнил он.

В октябре 2022 года Милохин уехал из России. За границей он исполнил гимн Украины на стриме у блогера Артура Бабича.

После того как 9 сентября блогер вернулся в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны России и предложила призвать его в армию, так как у него нет оснований для отсрочки. Она сочла, что армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» блогера. В тот же день Милохин срочно улетел за границу.

Вчера 19:20

Гособвинитель Басманной прокуратуры запросил для бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о дискредитации армии.

Год назад Басманный суд заочно арестовал Овсянникову. Дело завели после того, как прошлым летом она вышла на пикет на Софийскую набережную в Москве. Осенью она покинула Россию вместе с дочерью. МВД объявило журналистку в розыск.

Овсянникова стала известна после того, как в марте 2022-го во время эфира программы «Время» вбежала в кадр с антивоенным плакатом.

Video

Вчера 18:51

Владимир Рогов сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по поселку Черниговка в Запорожской области погибла 79-летняя женщина.

Вчера 18:45

Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины после того, как конгресс отказался включать помощь Киеву в проект нового бюджета. В частности, американский президент пообщался с главой Еврокомиссии, генсеком НАТО, канцлером Германии, премьер-министрами Италии, Франции и Великобритании, президентами Франции и Польши.

Вчера 18:15

Владимир Зеленский посетил расположение украинских подразделений в районе Купянска и Соледара, сообщает «Страна ua». Сообщается, что там он обсудил ситуацию на поле боя и актуальные вопросы и нужды.

Вчера 17:41

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днем со стороны Украины было обстреляно село Козино Рыльского района. «Всего насчитали 15 прилетов. Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи».

Вчера 17:19

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Головино. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

Вчера 17:13

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет».

Вчера 17:11

Минобороны сообщило, что 3 октября российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. «Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское – с 6.00 до 19.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Богомаз сообщил об обстреле Брянской области кассетными боеприпасами Политика, 07:39
Военные сбили 31 беспилотник и пресекли высадку десанта ВСУ в Крыму Политика, 07:30
Инвесторам в США предложили вложиться в музыку из «Шрека» Финансы, 07:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров Экономика, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Над Брянской областью сбили беспилотник Политика, 06:42
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Коммерсантъ» узнал о возможном ослаблении запрета на экспорт топлива Экономика, 06:40
Россия начала диалог по безвизу с двумя странами Персидского залива Политика, 06:25
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Россияне сократили объем наличных на руках впервые за полтора года Финансы, 06:00
Синоптик предсказал мощный листопад после дождей в Москве Город, 05:52
Украина к ноябрю исчерпает помощь на выплаты зарплат, школы и медицину Общество, 05:49
Пелоси выселили из кабинета в Капитолии после отставки Маккарти Политика, 05:37