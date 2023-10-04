В сентябре по месту прописки блогера Дани Милохина приезжали три участковых Анапского района Краснодарского края с повесткой, но, узнав, что он не живет по этому адресу, они ушли. Об этом РБК рассказал его приемный отец Дмитрий Тюленев.

«Когда им сказали, что Даня здесь не живет, они ушли. Мы с Даней общаемся, он сейчас в Дубае, у него все хорошо», — уточнил он.

В октябре 2022 года Милохин уехал из России. За границей он исполнил гимн Украины на стриме у блогера Артура Бабича.

После того как 9 сентября блогер вернулся в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны России и предложила призвать его в армию, так как у него нет оснований для отсрочки. Она сочла, что армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» блогера. В тот же день Милохин срочно улетел за границу.