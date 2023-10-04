Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 588-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Венгрия предложила разделить предназначенный для Украины фонд от Евросоюза в €50 млрд на две части, посчитав, что пока этому государству будет достаточно половины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Помощь предназначена на период 2024-2027 годов. Венгрия призвала в середине этого срока провести оценку предоставленной помощи и решить, когда предоставить вторую часть суммы в зависимости от потребностей Украины.
Минобороны сообщило, что военные сбили или перехватили 31 беспилотник за ночь над Белгородской, Брянской и Курской областями.
«Также, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — заявили в министерстве.
В Брянской области под обстрел попали Севский, Пожарский, Климовский и Трубчевский районы, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Брянской области уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ночью силы ПВО также работали над Белгородом, сказал Вячеслав Гладков.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил информацию об обстановке на месте после того, как Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух снарядов РСЗО и одного беспилотника.
По словам Гладкова, упавшие обломки повредили 12 частных домовладений в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Севастополе, в нескольких квартирах выбило стекла, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Пострадавших нет. На место выехали сотрудники спасательной службы, «будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов».
Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать объекты в Белгородской области «с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня» и одного беспилотника самолетного типа.
Средства ПВО уничтожили все цели, заявили в ведомстве.
Средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крыма, сообщило Минобороны России.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Часть паркоматов в Калуге перестали работать из-за санкций, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства. Речь идет о паркоматах в зоне 304 на улице Суворова.
«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — приводит ведомство текст уведомления от компании — производителя парковочного оборудования.
В Службе единого заказа городского хозяйства добавили, что городские власти работают над «решением сложившейся ситуации, несмотря на все ограничения».
В сентябре по месту прописки блогера Дани Милохина приезжали три участковых Анапского района Краснодарского края с повесткой, но, узнав, что он не живет по этому адресу, они ушли. Об этом РБК рассказал его приемный отец Дмитрий Тюленев.
«Когда им сказали, что Даня здесь не живет, они ушли. Мы с Даней общаемся, он сейчас в Дубае, у него все хорошо», — уточнил он.
В октябре 2022 года Милохин уехал из России. За границей он исполнил гимн Украины на стриме у блогера Артура Бабича.
После того как 9 сентября блогер вернулся в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны России и предложила призвать его в армию, так как у него нет оснований для отсрочки. Она сочла, что армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» блогера. В тот же день Милохин срочно улетел за границу.
Гособвинитель Басманной прокуратуры запросил для бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о дискредитации армии.
Год назад Басманный суд заочно арестовал Овсянникову. Дело завели после того, как прошлым летом она вышла на пикет на Софийскую набережную в Москве. Осенью она покинула Россию вместе с дочерью. МВД объявило журналистку в розыск.
Овсянникова стала известна после того, как в марте 2022-го во время эфира программы «Время» вбежала в кадр с антивоенным плакатом.
Владимир Рогов сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по поселку Черниговка в Запорожской области погибла 79-летняя женщина.
Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины после того, как конгресс отказался включать помощь Киеву в проект нового бюджета. В частности, американский президент пообщался с главой Еврокомиссии, генсеком НАТО, канцлером Германии, премьер-министрами Италии, Франции и Великобритании, президентами Франции и Польши.
Владимир Зеленский посетил расположение украинских подразделений в районе Купянска и Соледара, сообщает «Страна ua». Сообщается, что там он обсудил ситуацию на поле боя и актуальные вопросы и нужды.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днем со стороны Украины было обстреляно село Козино Рыльского района. «Всего насчитали 15 прилетов. Пострадавших нет. Повреждение получила вышка сотовой связи».
Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над селом Головино. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет».
Минобороны сообщило, что 3 октября российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. «Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское – с 6.00 до 19.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими».