Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении Алексея Резникова с поста министра обороны во вторник, 5 сентября, а голосование по кандидатуре Рустема Умерова запланировано на 6 сентября. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в руководстве фракции «Слуги народа».

Также 5 сентября парламент должен будет уволить Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.