Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 558-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, они продлились около полутора часов. Президенты продолжат общение в формате рабочего обеда.
Позднее Путин и Эрдоган пообщаются со СМИ.
Ворошиловский и Киевский районы Донецка попали под обстрел, сообщил мэр Алексей Кулемзин. «Прилеты» зафиксировали в районе улицы Розы Люксембург, проспекта Мира. Там загорелся автомобиль.
Мэр отметил, что ведется «хаотичный обстрел» центра города, в «зоне риска» район парка кованых фигур и ювелирный магазин Изумруд. Совместный центр контроля и координации сообщил, что город обстреливают снарядами калибра 155 мм.
Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении Алексея Резникова с поста министра обороны во вторник, 5 сентября, а голосование по кандидатуре Рустема Умерова запланировано на 6 сентября. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в руководстве фракции «Слуги народа».
Также 5 сентября парламент должен будет уволить Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.
Один день боевых действий против России обходится Украине в $100 млн. Об этом заявил «Укринформу» уходящий министр обороны Алексей Резников.
«Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей к парламенту, правительству, президенту, мол, все делают волонтеры. Это не так», — сказал министр.
Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах страны дроны Saker Scout, работа программного обеспечения которых построена на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ). Его дальность полета составляет до 10 км, система самостоятельно фиксирует координаты техники и передает информацию в командный пункт.
Общие потери ВСУ за последние сутки составили более 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе три САУ M109 Paladin, САУ «Гвоздика», САУ Krab, три артиллерийские системы М777, Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка (ДНР) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
В военном ведомстве сообщили о следующих изменениях за последние сутки:
- на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районе Артемовска и Северного;
- на Купянском направлении отражены четыре атаки севернее Свердловки;
- на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное.
Минобороны сообщило, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области». Помимо этого, была отражена контратака штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Минобороны сообщило об ударах беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры в Сочи.
Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил изданию «Страна ua», что ему ничего неизвестно об экстрадиции военнообязанных из его страны. Таким образом он отреагировал на материал издания Rzeczpospolita, в котором говорилось о том, что подобный вариант возможен, а некоторых украинцев, причастных к организации каналов нелегальной миграции, уже отправили на родину.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. В последний раз главы государств встречались очно в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Министерство обороны Румынии опровергло заявления украинских военных о том, что в ходе ночной атаки российских беспилотников на порт Рени в Одесской области часть из них взорвалась на территории Румынии.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские подразделения улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой. По его словам, речь не идет о продвижении на несколько километров, однако «каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах нескольких районов за последние сутки. В Валуйском городском округе по поселку Уразово были выпущены два артиллерийских снаряда и 7 снарядов из РСЗО «Град» - повреждения различной степени получили 22 частных домовладения.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram, что ситуация в районе Работино остается напряженной. «Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе».
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что направил в Верховную раду заявление о своей отставке. По его словам, это было сделано во исполнение решения президента Владимира Зеленского.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Подывотье Севского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», - написал он в Telegram.
Российские самолеты уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ у крымского побережья, сообщило Минобороны России.
«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — сказано в сообщении.
Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, об этом «РИА Новости» заявил представитель совета по нацбезопасности США.
1 сентября о том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном, сообщал Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция, и подтверждения двух информированных источников.