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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 558-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:22

В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана в широком составе, они продлились около полутора часов. Президенты продолжат общение в формате рабочего обеда.

Позднее Путин и Эрдоган пообщаются со СМИ.

15:15

Ворошиловский и Киевский районы Донецка попали под обстрел, сообщил мэр Алексей Кулемзин. «Прилеты» зафиксировали в районе улицы Розы Люксембург, проспекта Мира. Там загорелся автомобиль.

Мэр отметил, что ведется «хаотичный обстрел» центра города, в «зоне риска» район парка кованых фигур и ювелирный магазин Изумруд. Совместный центр контроля и координации сообщил, что город обстреливают снарядами калибра 155 мм.

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14:59

Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении Алексея Резникова с поста министра обороны во вторник, 5 сентября, а голосование по кандидатуре Рустема Умерова запланировано на 6 сентября. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в руководстве фракции «Слуги народа».

Также 5 сентября парламент должен будет уволить Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.

14:29

Один день боевых действий против России обходится Украине в $100 млн. Об этом заявил «Укринформу» уходящий министр обороны Алексей Резников.

«Возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит $100 млн в сутки в целом. Поэтому несправедливо предъявлять претензии военно-политическому руководству, всем — от местных руководителей к парламенту, правительству, президенту, мол, все делают волонтеры. Это не так», — сказал министр.

14:09

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах страны дроны Saker Scout, работа программного обеспечения которых построена на алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ). Его дальность полета составляет до 10 км, система самостоятельно фиксирует координаты техники и передает информацию в командный пункт.

13:42

Общие потери ВСУ за последние сутки составили более 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе три САУ M109 Paladin, САУ «Гвоздика», САУ Krab, три артиллерийские системы М777, Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка (ДНР) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

13:36

В военном ведомстве сообщили о следующих изменениях за последние сутки:

  • на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районе Артемовска и Северного;
  • на Купянском направлении отражены четыре атаки севернее Свердловки;
  • на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва;
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное.
13:28

Минобороны сообщило, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области». Помимо этого, была отражена контратака штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

13:27

Минобороны сообщило об ударах беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

13:17

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры в Сочи.

12:49

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил изданию «Страна ua», что ему ничего неизвестно об экстрадиции военнообязанных из его страны. Таким образом он отреагировал на материал издания Rzeczpospolita, в котором говорилось о том, что подобный вариант возможен, а некоторых украинцев, причастных к организации каналов нелегальной миграции, уже отправили на родину.

12:46

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. В последний раз главы государств встречались очно в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

11:47

Министерство обороны Румынии опровергло заявления украинских военных о том, что в ходе ночной атаки российских беспилотников на порт Рени в Одесской области часть из них взорвалась на территории Румынии.

11:32

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские подразделения улучшили позиции под Марьинкой и Авдеевкой. По его словам, речь не идет о продвижении на несколько километров, однако «каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль».

10:43

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах нескольких районов за последние сутки. В Валуйском городском округе по поселку Уразово были выпущены два артиллерийских снаряда и 7 снарядов из РСЗО «Град» - повреждения различной степени получили 22 частных домовладения.

10:36

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram, что ситуация в районе Работино остается напряженной. «Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе».

10:23

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что направил в Верховную раду заявление о своей отставке. По его словам, это было сделано во исполнение решения президента Владимира Зеленского.

10:18

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Подывотье Севского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», - написал он в Telegram.

08:04

Российские самолеты уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ у крымского побережья, сообщило Минобороны России.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья», — сказано в сообщении. 

08:03

Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, об этом «РИА Новости» заявил представитель совета по нацбезопасности США.

1 сентября о том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном, сообщал Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция, и подтверждения двух информированных источников. 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация