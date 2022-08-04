Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 162-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с [председателем КНР] Си Цзиньпином год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно», — заявил он.
Cоюзные силы продолжают наступление на Марьинку и уже «выбили» ВСУ с южных окраин города, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Кроме этого, по его словам, половина поселка Пески также находится под контролем ДНР. «Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», — добавил он.
Марьинка — город районного значения в Донецкой области, расположенный примерно в 30 км к западу от Донецка. В 2020 году население города составляло 9,3 тыс. человек.
ООН запускает миссию по установлению фактов по обстрелу СИЗО в Еленовке, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.
«Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины… В то же время мы ведем поиск компетентных и независимых людей, которые могли бы принять участие в миссии по установлению фактов. Мы надеемся, что обе стороны предоставят доступ ко всем объектам для получения всего объема данных, что необходимо для того, чтобы иметь возможность установить правду о том, что произошло. Это вопрос, над которым мы работаем очень серьезным образом», — сказал он.
Более 6,3 млн беженцев с Украины оказались в странах Европы с 24 февраля, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
- Больше всего беженцев — в России (1,968 млн человек).
- На втором месте Польша (1,256 млн человек).
- Германия (915 тыс.).
- Чехия (404 тыс.).
- Италия (157 тыс.).
- Турция (145 тыс.).
- Испания (131,7 тыс.).
- Великобритания (104 тыс.).
В Молдавии находятся 88 тыс. беженцев с Украины, в Белоруссии — 10,8 тыс. (меньше, чем, к примеру, на Кипре — 12,8 тыс.).
Всего с 24 февраля зафиксировано более 10 млн выехавших с Украины, 4 млн вернулись обратно.
Договоренность по экспортному коридору для украинского зерна пока выполняется, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«По состоянию на данный момент, договоренности, достигнутые в рамках так называемой «зерновой инициативы», выполняются. Я напомню, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, которая полностью была готова к выполнению всех пунктов. И мы неуклонно будем и дальше выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам. Она выгодна украинской экономике, и она выгодна миру», — сказал Кулеба (цитата по Униан).
Власти Украины улучшили прогнозы по сбору урожая в этом году с 60 млн тонн зерна до 65-67 млн тонн, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Доставка турбины для газопровода «Северный поток» невозможна из-за санкций, заявил «Газпром».
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в заявлении компании.
Ранее глава немецкой компании Siemens Energy, обслуживающей двигатели для «Северного потока», Кристиан Брух сообщил, что компания пока не может отправить в Россию турбину из-за незаинтересованности российской стороны.
Киев не разделяет оптимизма Анкары по поводу того, что зерновая сделка может стать предпосылкой для более широких договоренностей между Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна. В конце того же месяца представитель турецкого президента Ибрагим Калын предположил, что успех этой сделки может способствовать началу мирных переговоров Киева и Москвы.
«Что касается более обнадеживающих сигналов, которые сейчас посылает Турция, что договоренность по зерну — это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, мы не разделяем этого оптимизма», — сказал Кулеба.
Расчеты за транзит товаров на территорию Калининградской области через Литву зависят только от банков, государство не может обязать их принимать платежи, заявил министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис.
Соответствующий комментарий министр сделал на фоне решения литовского банка Siauliu Bankas прекратить с 15 августа прием платежей в рублях, а с 1 сентября — расчеты с российской и белорусской сторонами в любой валюте.
«Государство никоим образом не может обязывать банки, это будет зависеть от их собственных решений», — заявил Скуодис.
Он добавил, что возможное прекращение платежей способно серьезно повлиять на транзит в Калининград.
Бывший председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский (сложил полномочия после того, как в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза) пожаловался в интервью изданию Blick на невозможность нормально жить в Швейцарии, гражданство которой имеет с 2016 года.
«Я не олигарх», — заявил Blick Александр Пумпянский, включенный в санкционный список ЕС, а затем и Швейцарии вслед за своим отцом Дмитрием Пумпянским, состояние которого Forbes в режиме реального времени оценивает в $1,9 млрд.
По словам бизнесмена, из-за санкций в Швейцарии он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит и даже покупать продукты, мобильный оператор Swisscom отключил его телефон, а взятый в аренду автомобиль серии BMW X7 потребовали вернуть.
Китайская компания Huawei сообщила о прекращении работы своего официального маркетплейса Vmall в России. Он закрылся 1 августа с 10:00 мск. О причинах решения ничего не говорится. О том, планируется ли возобновить работу магазина в будущем, компания также не сообщает.
Huawei подчеркивает, что заказы, ранее размещенные в Vmall, будут доставлены в обычном режиме.
МИД Финляндии рекомендовал ограничить продажу санкционных товаров, если в дальнейшем их могут вывезти в Россию, сообщает Yle. В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о полном запрете на продажу товаров россиянам: магазины должны отказать в продаже, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию.
Рекомендация принята в связи с установленными на уровне ЕС ограничениями. В первую очередь речь идет о предметах роскоши, то есть о товарах стоимостью более €300, таких как автозапчасти, электроника, бытовая техника, компьютеры, украшения, одежда, спортивный инвентарь.
В свою очередь, финская таможня сообщила, что изымает у выезжающих из страны россиян предметы, которые могут использоваться как товары двойного назначения, например средства навигации. Как пишет Yle, под запретом также дроны.
Министерство обороны России сообщило о том, что именно украинская сторона настояла на том, чтобы плененные в Мариуполе были размешены в изоляторе в Еленовке. Именно по нему был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли более 50 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила последнее интервью президента Северной Македонии Стево Пендаровского журналу «Фокус», в котором он заявил о вмешательстве России во внутренние дела его страны. «Имеем дело со стремлением лидера РСМ не выпасть из обоймы западных пропагандистов, продолжающих беспардонную информационную атаку против нашей страны. Очевидно, что эскапады в адрес России — попытка заработать очки в глазах Брюсселя и Вашингтона», — цитирует Захарову агентство «РИА Новости».
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела эмбарго на поставки российского золота.
В Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода (по глубокой очистке золота), которые в совокупности перерабатывают две трети мирового золота. Большинство аффинажных предприятий Европы уже закрыты для российского золота. Исключением была Швейцария, куда еще в июне, несмотря на военные действия на Украине и санкции, ввезли 3 т золота из России.
Первое судно с украинским зерном после досмотра в Стамбуле вошло в пролив Босфор, сообщает Reuters.
Сухогруз Razoni везет в Ливан 26,5 тыс. т кукурузы.
Ни один из элементов памятника воинам Советской армии в Риге, который власти латвийской столицы решили демонтировать, не представляет художественной ценности, а потому после завершения разборки все детали будут утилизированы. Об этом заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.
По словам Стакиса, отсутствие художественной ценности установили эксперты рижского Музея оккупации и к настоящему времени уже выбрана компания, которая будет проводить работы по демонтажу созданного к 40-летию победы в Великой Отечественной войне мемориального комплекса.
Передача прав на сеть Pizza Hut в России местному бизнесу завершилась в июне, аналогичная работа идет и в сети KFC, следует из документов владельца сетей американской компании Yum! Brands.
В заведениях KFC и Pizza Hut, права на которые были переданы, пройдет ребрендинг.
«По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — предупредили в компании.
Командир подразделения реактивной артиллерии народной милиции ДНР Ольга Качура (позывной Корса) погибла в Горловке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.