Киев не разделяет оптимизма Анкары по поводу того, что зерновая сделка может стать предпосылкой для более широких договоренностей между Украиной и Россией, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна. В конце того же месяца представитель турецкого президента Ибрагим Калын предположил, что успех этой сделки может способствовать началу мирных переговоров Киева и Москвы.

«Что касается более обнадеживающих сигналов, которые сейчас посылает Турция, что договоренность по зерну — это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, мы не разделяем этого оптимизма», — сказал Кулеба.