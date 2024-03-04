Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил в разговоре с «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал министр, добавив, однако, что «чем больше источников [энергии], тем лучше».