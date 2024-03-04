Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 740-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Ранее МВД России объявило его в розыск по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды.
В августе 2022 года официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фрагмент интервью посла блогеру Диасу Кузаирову. В нем Врублевский заявляет, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Комментируя эти высказывания, Захарова заявила, такое «может говорить только посол террористического режима». Осенью Врублевского сняли с должности.
Отправка Киеву дальнобойных ракет Taurus может быть опасной для Германии, заявила сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер. По ее словам, возможные удары этими ракетами могут быть на такие дальние расстояния, что «Москва может спровоцировать беспрецедентную спираль эскалации».
Британия и ее союзники по НАТО встревожены утечкой переговоров высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Германии, на которых они обсуждали возможность поставок Украине ракет Taurus, сообщает The Times.
Военные, по данным издания, использовали стандартную незашифрованную платформу для видеоконференций Webex для обсуждения особо секретных операций. На переговорах с тремя старшими офицерами командующий ВВС Германии Инго Герхарц обсуждал также способы поставок Украине ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP совместной разработки Великобритании и Франции, пишет The Times. Подобные сведения позволят российской отслеживать перевозки вооружений в Европе и на территории Украины, говорится в материале.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон в марте-апреле может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который в том числе предусматривает выделение $60 млрд на помощь Украине, сообщили источники CNN.
Джонсон в частном порядке встречался с республиканцами в палате представителей, которые продвигают идею нового двухпартийного проекта, включающего в себя помощь Израилю и Украине. Спикер не занял какую-либо позицию по плану, однако призвал его доработать.
Украине и Польше нужно найти совместное решение и разблокировать границу для украинской сельскохозяйственной продукции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Нужно найти, наконец, решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали» — сказал он. Зеленский считает, что польская сторона использует происходящее на Украине, где более двух лет идут полномасштабные бои, «во внутренней политической борьбе».
Западные страны сперва исключали поставку Украине ряда вооружений, а затем все равно их передали, поэтому нельзя быть уверенным, что такого же не произойдет и с войсками, заявил президент Сербии Александр Вучич.
На работу петербургского аэропорта Пулково наложены ограничения, сообщил представитель Росавиации.
В Шебекинском округе силы ПВО сбили дрон самолетного типа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил в разговоре с «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал министр, добавив, однако, что «чем больше источников [энергии], тем лучше».
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести оперативное расследование появления записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост, передает Die Welt.
По словам канцлера, произошедшее — «очень серьезная проблема».
«Именно поэтому сейчас это очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выясняется», — сказал Шольц в ходе визита в Ватикан.
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Над Белгородским районом сработали системы ПВО, сбит беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших, предварительно, нет.
Спутниковые снимки показывают «удивительно слабую» оборону ВСУ к западу от Авдеевки, из-за чего наступление российских войск развивается так стремительно, пишет NYT. Газета отмечает, что у России линии обороны гораздо оснащеннее.
Следователи в Брянской области попали под атаку беспилотников. Это произошло в Стародубском районе, сообщил губернатор Александр Богомаз. Двое получили ранения, еще двое контужены.
Путин и Лукашенко провели «фундаментальный» телефонный разговор, сообщило белорусское госагентство БелТА. Он длился около часа. Подробностей о нем стороны пока не сообщили.
Дом в Петербурге, по предварительной версии, был поврежден в результате падения беспилотника, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на управление Росгвардии.
Пострадавшие в ЧП в Санкт-Петербурге получат компенсации, повреждения в домах устранят за счет города. Об это заявил губернатор Александр Беглов, передает ТАСС.
Село Новая Таволжанка попала под минометный обстрел ВСУ, пострадавших нет, повреждены шесть домов и два автомобиля, сообщил белгородский губернатор Гладков.
Беспилотник сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, села Щетиновка и Чайка остались без света.
Шесть человек обратились к медикам после ЧП в Петербурге, 92-летняя женщина госпитализирована, сообщили в комздраве города.