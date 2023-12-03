Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Численность армии составит 2 209 130 человек, в том числе 1,320 млн военнослужащих.

В Минобороны сообщили, что увеличивать численность военных будут поэтапно за счет контрактников. Решение в ведомстве объяснили «ростом угроз, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО».

В министерстве добавили, что «существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено».