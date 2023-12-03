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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 648-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:14

Ситуация на Украине критическая, следует ждать «плохих новостей» оттуда, заявил генсек НАТО Столтенберг. Он признал, что альянс не смог поставить запрашиваемое число вооружений.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал он.

01.12 21:30

Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Численность армии составит 2 209 130 человек, в том числе 1,320 млн военнослужащих.

В Минобороны сообщили, что увеличивать численность военных будут поэтапно за счет контрактников. Решение в ведомстве объяснили «ростом угроз, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО».

В министерстве добавили, что «существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено».

01.12 21:21

Минюст расширил список иностранных агентов. В перечень включены:

  • проект «Ковчег», который занимается помощью уехавшим из России, и его основательница Анастасия Буракова;
  • повторно телеканал «Дождь» (признан нежелательной организацией) — теперь он признан иноагентом как «иное объединение лиц», а прошлое ООО телеканала из реестра иключено;
  • социолог Игорь Эйдман.

Из реестра также исключены фонд «Самарская губерния» и в связи с ликвидацией — организация «Открытый Петербург».

01.12 20:48

Правительство Швейцарии заморозило активы россиян на общую сумму 7,7 млрд швейцарских франков (около $8,8 млрд) в рамках санкций из-за военной операции на Украине, передает Reuters.

Объем замороженных российских активов оказался чуть выше оценки, которую швейцарские власти приводили в прошлом году (7,5 млрд швейцарских франков, или около $8,56 млрд), отмечает агентство.

Швейцария присоединилась к санкциям, которые Евросоюз ввел против России из-за военной операции на Украине. В феврале в правительстве страны заявили, что конфискация замороженных частных активов «несовместима с Конституцией Швейцарии, действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства». Против возможности конфисковать такие активы выступала ассоциация швейцарских банкиров, где заявили, что для этого нет правовой основы.

01.12 20:28

Минфин США добавил в санкционный список по России три нефтяных танкера: HS Atlantica, NS Champion и Viktor Bakaev. Также под санкции попали три компании из Либерии и ОАЭ, связанные с этими танкерами.

01.12 19:32

01.12 18:09

Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января на военную службу в интересах группировки в зоне военной операции были приняты более 452 тыс. человек.

01.12 17:53

На Украине необходимое число голосов собрала петиция с предложением мобилизовать депутатов Верховной рады и чиновников. Ее поддержали более 25 тыс. человек. Теперь официальный ответ по этому поводу должен дать офис президента. Автор петиции — Александр Дубинский — находится в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщает «Страна.ua».

01.12 16:38

Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

01.12 15:18

Летнее украинское контрнаступление не дало желаемых результатов в том числе из-за того, что Украина не получила от союзников необходимого оружия и это держало войска в невыгодном положении, сказал Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

«Мы не отступаем, я этим доволен. Мы воюем со второй (по силе) армией в мире, я доволен <...> Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но при этом я не могу слишком жаловаться», — заявил украинский президент.

01.12 15:06

СБУ выдвинула обвинения в госизмене в отношении бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Его имя не называется, но, как уточняет «Страна.ua», речь идет о Владимире Сивковиче, которого СБУ ранее называла куратором «сети российских агентов в Украине».

Спецслужба считает, в 2014 году Сивкович (был замглавы СНБО с октября 2010-го по февраль 2014-го) уехал в Москву и к тому моменту уже был завербован Россией. По версии СБУ, на Украине с ним сотрудничал его знакомый — депутат Рады, которого ранее тоже обвинили в госизмене. Вероятно, речь идет о Несторе Шуфриче, который сейчас находится под стражей, отмечает «Страна.ua».

01.12 14:33

По словам Лаврова, нет никаких причин по пересмотру целей специальной операции на Украине. Одной из них он назвал возвращение властей Украины «к выполнению своей собственной Конституции», сообщает агентство ТАСС.

01.12 13:54

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не видели каких-либо сигналов от Киева или от стран Запада о готовности к политическому урегулированию. «Если вы послушаете, что говорят всякие генеральные секретари НАТО и Евросоюза, они говорят только одно: мы обязаны поддерживать Украину, потому что если Украина потерпит поражение, то это будет поражение для всего Запада», — сказал он.

01.12 13:21

По словам Шойгу, российские войска сейчас расширяют зоны контроля на всех направлениях и занимают более выгодное положение.

01.12 13:04

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения. «Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя», — сказал он.

01.12 12:04

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районе Новомихайловки. Нанесен удар по позициям двух бригад ВСУ в районах Константиновки и Новоукраинки. Уничтожен украинский танк.

01.12 11:56

Петр Порошенко заявил, что его не выпустили за пределы Украины. По словам бывшего президента, у него была подписанная спикером Верховной рады командировка в Польшу и США, однако пограничники его не пропустили. «Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе», — сказал он.

01.12 11:28

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Марьинки. Нанесен удар по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Потери украинской армии составили до 270 военнослужащих.

01.12 11:05

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на краснолиманском направлении отражена одна атака ВСУ. Потери украинских подразделений составили до 250 человек.

01.12 10:49

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. По версии ведомства, он был завербован разведкой Украины, передает «Интерфакс».
 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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