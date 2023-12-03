Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 648-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ситуация на Украине критическая, следует ждать «плохих новостей» оттуда, заявил генсек НАТО Столтенберг. Он признал, что альянс не смог поставить запрашиваемое число вооружений.
«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал он.
Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Численность армии составит 2 209 130 человек, в том числе 1,320 млн военнослужащих.
В Минобороны сообщили, что увеличивать численность военных будут поэтапно за счет контрактников. Решение в ведомстве объяснили «ростом угроз, связанных с проведением специальной военной операции и продолжающимся расширением НАТО».
В министерстве добавили, что «существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено».
Минюст расширил список иностранных агентов. В перечень включены:
- проект «Ковчег», который занимается помощью уехавшим из России, и его основательница Анастасия Буракова;
- повторно телеканал «Дождь» (признан нежелательной организацией) — теперь он признан иноагентом как «иное объединение лиц», а прошлое ООО телеканала из реестра иключено;
- социолог Игорь Эйдман.
Из реестра также исключены фонд «Самарская губерния» и в связи с ликвидацией — организация «Открытый Петербург».
Правительство Швейцарии заморозило активы россиян на общую сумму 7,7 млрд швейцарских франков (около $8,8 млрд) в рамках санкций из-за военной операции на Украине, передает Reuters.
Объем замороженных российских активов оказался чуть выше оценки, которую швейцарские власти приводили в прошлом году (7,5 млрд швейцарских франков, или около $8,56 млрд), отмечает агентство.
Швейцария присоединилась к санкциям, которые Евросоюз ввел против России из-за военной операции на Украине. В феврале в правительстве страны заявили, что конфискация замороженных частных активов «несовместима с Конституцией Швейцарии, действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства». Против возможности конфисковать такие активы выступала ассоциация швейцарских банкиров, где заявили, что для этого нет правовой основы.
Минфин США добавил в санкционный список по России три нефтяных танкера: HS Atlantica, NS Champion и Viktor Bakaev. Также под санкции попали три компании из Либерии и ОАЭ, связанные с этими танкерами.
Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января на военную службу в интересах группировки в зоне военной операции были приняты более 452 тыс. человек.
На Украине необходимое число голосов собрала петиция с предложением мобилизовать депутатов Верховной рады и чиновников. Ее поддержали более 25 тыс. человек. Теперь официальный ответ по этому поводу должен дать офис президента. Автор петиции — Александр Дубинский — находится в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщает «Страна.ua».
Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Летнее украинское контрнаступление не дало желаемых результатов в том числе из-за того, что Украина не получила от союзников необходимого оружия и это держало войска в невыгодном положении, сказал Владимир Зеленский в интервью Associated Press.
«Мы не отступаем, я этим доволен. Мы воюем со второй (по силе) армией в мире, я доволен <...> Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но при этом я не могу слишком жаловаться», — заявил украинский президент.
СБУ выдвинула обвинения в госизмене в отношении бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Его имя не называется, но, как уточняет «Страна.ua», речь идет о Владимире Сивковиче, которого СБУ ранее называла куратором «сети российских агентов в Украине».
Спецслужба считает, в 2014 году Сивкович (был замглавы СНБО с октября 2010-го по февраль 2014-го) уехал в Москву и к тому моменту уже был завербован Россией. По версии СБУ, на Украине с ним сотрудничал его знакомый — депутат Рады, которого ранее тоже обвинили в госизмене. Вероятно, речь идет о Несторе Шуфриче, который сейчас находится под стражей, отмечает «Страна.ua».
По словам Лаврова, нет никаких причин по пересмотру целей специальной операции на Украине. Одной из них он назвал возвращение властей Украины «к выполнению своей собственной Конституции», сообщает агентство ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не видели каких-либо сигналов от Киева или от стран Запада о готовности к политическому урегулированию. «Если вы послушаете, что говорят всякие генеральные секретари НАТО и Евросоюза, они говорят только одно: мы обязаны поддерживать Украину, потому что если Украина потерпит поражение, то это будет поражение для всего Запада», — сказал он.
По словам Шойгу, российские войска сейчас расширяют зоны контроля на всех направлениях и занимают более выгодное положение.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения. «Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя», — сказал он.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районе Новомихайловки. Нанесен удар по позициям двух бригад ВСУ в районах Константиновки и Новоукраинки. Уничтожен украинский танк.
Петр Порошенко заявил, что его не выпустили за пределы Украины. По словам бывшего президента, у него была подписанная спикером Верховной рады командировка в Польшу и США, однако пограничники его не пропустили. «Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе», — сказал он.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Марьинки. Нанесен удар по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Потери украинской армии составили до 270 военнослужащих.
Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на краснолиманском направлении отражена одна атака ВСУ. Потери украинских подразделений составили до 250 человек.
ФСБ сообщила о задержании мужчины, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. По версии ведомства, он был завербован разведкой Украины, передает «Интерфакс».