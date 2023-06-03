Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 465-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Командование российской группировки «Запад» наградило военнослужащих за мужество и героизм при отражении попытки прорыва украинских диверсантов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили в Минобороны.
«Военнослужащих, отразивших террористическую атаку киевского режима в Белгородской области, наградили на позициях подразделений. Среди награжденных военнослужащие-контрактники и проходящие военную службу по призыву», — говорится в сообщении.
Военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия». Командование поблагодарило их «за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий».
Украинские власти намерены закупить для вооруженных сил страны в этом году до 200 тыс. беспилотников, заявил CNN глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь. «Пока мы подписали контракты на покупку 2 тыс., и это только на несколько недель. Каждую неделю этот процесс расширяется», — добавил он.
Для снабжения ВСУ дронами правительство Украины уже приняло стимулирующие меры для производителей в части налогообложения и послабления ограничений на импорт.
Украина готова и проведет контрнаступление, но это займет определенное время и может дорого обойтись, заявил в интервью The Wall Street Journal украинский президент Владимир Зеленский.
Он сказал, что не знает, сколько времени займет контрнаступление. «Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — отметил Зеленский.
Украинский президент признал превосходство России в воздухе и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления.
У Украины есть «план Б» по продолжению экспорта зерна, если Россия выйдет из зерновой сделки, говорит министр сельского хозяйства страны Николай Сольский. По его словам, Киев готов предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки уже без участия России и уже создал для этого специальный страховой фонд в размере около $547 млн.
«Если нас полностью заблокируют, что почти произошло [уже] фактически, то перевозчики смогут пройти [через] этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства», — пояснил Сольский
Журналисты из «недружественных» России государств не смогут посетить Петербургский международный экономический форум.
Дмитрий Песков сообщил, что «было принято решение не аккредитовать» их. Пресс-секретарь президента не уточнил причины такого решения.
Владимир Зеленский заявил о планах по производству на Украине собственных ракет ПВО.
«Обговорили на ставке все детали, касающиеся нашей ПВО и ее дальнейшего развития, поставок и производства на Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе», — сказал президент Украины в вечернем обращении к народу.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе сработала ПВО.
«Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, в селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.
Правительство Белгородской области ввело запрет на движение транспорта на участках дорог Шебекинского городского округа. Запрет будет действовать до 30 июня.
Для движения закрыты следующие трассы:
- Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);
- Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);
- Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);
- Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).
На этих участках также запрещена стоянка автотранспорта.
Пассажирские автобусы, следовавшие через Шебекино, будут ездить в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.
Автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми, подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Богодуховском районе Харьковской области, сообщает государственная служба по ЧС Украины.
«37-летняя женщина погибла на месте. Мужчина, две девочки 12 и 15 лет, 12-летний мальчик получили тяжелые ранения», — сказано в сообщении.
Конфликт на Украине зашел в тупик, заявил главный переговорщик Китая по Украине Ли Хуэй. По его мнению, сторонам «будет непросто» собраться для продуктивных переговоров.
На поле боя сложилась неопределенная ситуация и высок риск эскалации конфликта, считает китайский дипломат. По его мнению, одной из двух сторон необходимо проявить инициативу для поиска решения.
Ли Хуэй в мае посетил Киев, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, а затем Москву. Результаты его переговоров по китайскому мирному плану пока не оглашались.
Фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области 4–6 августа, перенесен на 2024 год, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Как он написал в своем телеграм-канале, «сейчас для «Нашествия» не то время».
Шапша добавил, что решение о переносе принял после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов.
Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в Новой Таволжанке после обстрела со стороны Украины. «У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу № 2», — сообщил он в Telegram.
Также Гладков рассказал, что в Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий.
Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев сообщил о том, что в Шебекинском городском округе удалось восстановить водоснабжение, прерванное из-за обстрелов со стороны Украины. Сделать это удалось путем запитки от дизельных генераторов. Помимо этого, заполнен резервуар чистой воды порядка 6 тыс. куб. м, и вода запущена в систему.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что по решению министра просвещения Сергея Кравцова выпускники девятых классов из приграничных районов Курской области, которые закончили учебный год с отличными оценками, получат красные аттестаты без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ).
США и их союзники в 2021 году делали все, чтобы добиться деэскалации ситуации на украинских границах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы предложили Москве два разных пути: путь дипломатии, который мог привести к усилению безопасности — для Украины, для России, для всей Европы, — и путь агрессии, который приведет к серьезным последствиям для российского правительства», — сказал Блинкен.
По его словам, президент Джо Байден ясно дал понять, что, независимо от выбора Москвы, Вашингтон будет подготовлен, а в случае начала военных действий будет поддерживать Украину, «заставит Россию серьезно поплатиться» и займется усилением НАТО.
Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области агента белорусского КГБ, который «шпионил за северной границей Украины».
По данным спецслужбы, задержанный — бывший десантник, участник боевых действий в Афганистане. Он гражданин Белоруссии, но с видом на жительство на Украине.
За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области было выпущено 850 единиц различных боеприпасов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека», — написал глава региона.
По его словам, повреждены три административных здания, общежитие, десять предприятий и коммерческих объектов. «На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение», — уточнил Гладков.
На восстановление пострадавших от украинских обстрелов предприятий в Шебекино, по подсчетам губернатора, потребуется около 13 млрд руб.
В Курской области ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района.
«Всего насчитали пять прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал», — сообщил губернатор Роман Старовойт.
Украина может успешно взять Крым под свой контроль в 2023 году, если у России «закончится необходимая техника», заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крыму ничего не угрожает, поскольку были приняты необходимые меры, в том числе построены оборонительные линии и фортификационные сооружения.
Аксенов добавил, что американцы и британцы, которые, по его словам, участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, сильнее с технической точки зрения, но российские военные «выше на голову по духу».
Мирные переговоры будут возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не допустить контрнаступления ВСУ и посадить Москву и Киев за стол переговоров.
«Украинская сторона четко изложила свою позицию: мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск из Украины. Прекращение огня без соблюдения этого условия приведет к замораживанию статус-кво», — отметил Николенко.