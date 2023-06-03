Украинские власти намерены закупить для вооруженных сил страны в этом году до 200 тыс. беспилотников, заявил CNN глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь. «Пока мы подписали контракты на покупку 2 тыс., и это только на несколько недель. Каждую неделю этот процесс расширяется», — добавил он.

Для снабжения ВСУ дронами правительство Украины уже приняло стимулирующие меры для производителей в части налогообложения и послабления ограничений на импорт.