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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 100-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:01
Конгрессмены требуют от администрации президента США Джо Байдена отчета о расходовании выделенных на помощь Украине $40 млрд, пишет Politico. Члены конгресса опасаются, что Пентагон не сможет отслеживать тысячи единиц вооружений, поставляемых Киеву и предупреждают, что следующий пакет помощи может остаться без поддержки подавляющего большинства в конгрессе.
Вчера 23:16

Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, в том числе боеприпасы к ним, сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде.

«Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма — более €95 млн», — заявила она.

В марте Линде анонсировала отправку Украине защитного снаряжения, дронов и биноклей. Позднее она сообщила, что шведская сторона передаст Киеву 5 тыс. единиц противотанкового вооружения и оборудование для разминирования. Пакет оценивался в 205 млн шведских крон.

Вчера 22:51

Руководство Украины могло добиться дипломатического урегулирования конфликта с Россией, однако под влиянием стран Запада сменило курс и теперь шансы на политическое решение вопроса падают, считает Дмитрий Медведев.

По его словам, было время, когда украинское руководство демонстрировало готовность «договариваться по ключевым моментам», причем на «относительно реалистической позиции».

«Но в какой-то период — явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, — они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию», — пояснил Медведев.

Вчера 22:11

Если американские РСЗО на Украине будут обстреливать российскую территорию, Москва ответит ударом по центрам принятия решений, заявил Дмитрий Медведев.

«Безусловно, угроза, на эту угрозу мы должны реагировать. И совершенно очевидно, что <...> в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Он напомнил, что об этом уже говорило Министерство обороны России.

«Всем понятно, что это за центры — это и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно», — пояснил он.

«Но конечно, нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева», — добавил Медведев.

Вчера 21:40

Минобороны обвинило украинских военных в том, что в Зеленодольске (Днепропетровская обл.) они препятствуют возвращению жителей в населенные пункты Высокополье и Новопетровка Херсонской области, которые контролируются российской армией. «Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили», — заявили в военном ведомстве.

Вчера 21:22
Украинский «Энергоатом» опроверг информацию о планах отключить Запорожскую АЭС, которая находится на территории, контролируемой российскими войсками. «Ее отключение невозможно ни с технической, ни с безопасности, ни с экономической, ни с политической точки зрения», - заявили в организации.
Вчера 21:05

Запад, который поставляет Украине оружие, «совершает очередное военное преступление», считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — утверждает дипломат.
 

Вчера 20:28
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle. Причина блокировки — ст. 15.3 закона об информации, по которой ограничивается доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также недостоверной общественно значимой информацией под видом достоверных сообщений.
Вчера 20:05

Турецкая компания Baykar Makina решила бесплатно отдать один беспилотник Bayraktar TB2, на покупку которого для Украины жители Литвы собрали €5,9 млн.

Как сообщил министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас, собранные литовцами деньги Baykar Makina попросила передать на финансирование гуманитарных миссий на Украине.

Вчера 19:59
Помимо бизнесменов и политиков, под новые санкции США попали семь яхт. В Вашингтоне не исключают, что две из них могут быть связаны с Владимиром Путиным. В Кремле это отрицают.
Вчера 19:44

Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника, пишет Anadolu.

По данным агентства, детали плана представители трех стран и международной организации обговорят на встрече в ближайшие дни. Там будут обсуждаться маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов в Черном море.

Вчера 19:30
Торгово-промышленная палата получила от российских компаний несколько тысяч заявлений о форс-мажоре по контрактам с российскими заказчиками, связанном с введением антироссийских санкций, но пока не может их официально подтвердить. Об этом сообщила и.о. руководителя управления ФАС России по контролю размещения госзаказа и государственного оборонного заказа Ольга Горбачева, передает «Интерфакс».
Вчера 19:23

Киев оценивает ущерб от военной операции на Украине в $600 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Вчера 18:59

Замминистра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом. Они обсудили гуманитарную ситуацию на Украине.

Как сообщает Минобороны, Фомин сказал своему собеседнику, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, суда могут выходить из портов по гумкоридору, а российские военные готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. 

Вчера 18:28
Глава подконтрольной России администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года, сообщает «РИА Новости».
Вчера 18:16

Французское председательство в ЕС сообщило детали согласованного шестого пакета санкций против России:

  • Санкции против сотрудников служб безопасности и военных, организаций промышленного и технологического сектора, олигархов, пропагандистов и членов их семей.
  • Запрет на импорт нефти из России морским путем. В сочетании с решениями Польши и Германии на национальном уровне этот шаг призван снизить на 92% импорт российской нефти к концу года.
  • Отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, и одного белорусского банка. По данным Bloomberg, от SWIFT также отключат Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
  • Расширение запретов на экспорт в Россию, включая химикаты и высокотехнологичные товары.
  • Запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору.
  • Запрет для трех российских СМИ, «участвующих в распространении пропаганды».
  • Запрет на оказание консалтинговых услуг российским компаниям.

Официальная публикация текста решения ожидается завтра.

Вчера 18:03
Акции «Северстали» упали на 15% после включения компании в санкционный список США.
Вчера 17:56

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций США против нее. По ее словам, она была уверена, что уже давно находится в этом санкционном списке.

Вчера 17:50

На Украине погиб генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев. 2 июня его похоронили в Карачаевске

Генерал участвовал в боевых действиях на Украине как доброволец и погиб, помогая военным вырваться из окружения. Боташеву посмертно присвоили звание Героя России.

Вчера 17:33

США ввели дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Под ограничения, в частности, попали:

  • компания «Северсталь»;
  • бизнесмены Алексей Мордашов (вместе с женой и двумя сыновьями) и Год Нисанов;
  • вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко;
  • министр экономики Максим Решетников;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин;
  • генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь;
  • председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков;
  • музыкант Сергей Ролдугин;
  • официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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