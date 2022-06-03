Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 100-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, в том числе боеприпасы к ним, сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде.
«Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма — более €95 млн», — заявила она.
В марте Линде анонсировала отправку Украине защитного снаряжения, дронов и биноклей. Позднее она сообщила, что шведская сторона передаст Киеву 5 тыс. единиц противотанкового вооружения и оборудование для разминирования. Пакет оценивался в 205 млн шведских крон.
Руководство Украины могло добиться дипломатического урегулирования конфликта с Россией, однако под влиянием стран Запада сменило курс и теперь шансы на политическое решение вопроса падают, считает Дмитрий Медведев.
По его словам, было время, когда украинское руководство демонстрировало готовность «договариваться по ключевым моментам», причем на «относительно реалистической позиции».
«Но в какой-то период — явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, — они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию», — пояснил Медведев.
Если американские РСЗО на Украине будут обстреливать российскую территорию, Москва ответит ударом по центрам принятия решений, заявил Дмитрий Медведев.
«Безусловно, угроза, на эту угрозу мы должны реагировать. И совершенно очевидно, что <...> в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
Он напомнил, что об этом уже говорило Министерство обороны России.
«Всем понятно, что это за центры — это и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно», — пояснил он.
«Но конечно, нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева», — добавил Медведев.
Минобороны обвинило украинских военных в том, что в Зеленодольске (Днепропетровская обл.) они препятствуют возвращению жителей в населенные пункты Высокополье и Новопетровка Херсонской области, которые контролируются российской армией. «Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили», — заявили в военном ведомстве.
Запад, который поставляет Украине оружие, «совершает очередное военное преступление», считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», — утверждает дипломат.
Турецкая компания Baykar Makina решила бесплатно отдать один беспилотник Bayraktar TB2, на покупку которого для Украины жители Литвы собрали €5,9 млн.
Как сообщил министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас, собранные литовцами деньги Baykar Makina попросила передать на финансирование гуманитарных миссий на Украине.
Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника, пишет Anadolu.
По данным агентства, детали плана представители трех стран и международной организации обговорят на встрече в ближайшие дни. Там будут обсуждаться маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов в Черном море.
Киев оценивает ущерб от военной операции на Украине в $600 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Замминистра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом. Они обсудили гуманитарную ситуацию на Украине.
Как сообщает Минобороны, Фомин сказал своему собеседнику, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, суда могут выходить из портов по гумкоридору, а российские военные готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод.
Французское председательство в ЕС сообщило детали согласованного шестого пакета санкций против России:
- Санкции против сотрудников служб безопасности и военных, организаций промышленного и технологического сектора, олигархов, пропагандистов и членов их семей.
- Запрет на импорт нефти из России морским путем. В сочетании с решениями Польши и Германии на национальном уровне этот шаг призван снизить на 92% импорт российской нефти к концу года.
- Отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, и одного белорусского банка. По данным Bloomberg, от SWIFT также отключат Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
- Расширение запретов на экспорт в Россию, включая химикаты и высокотехнологичные товары.
- Запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору.
- Запрет для трех российских СМИ, «участвующих в распространении пропаганды».
- Запрет на оказание консалтинговых услуг российским компаниям.
Официальная публикация текста решения ожидается завтра.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций США против нее. По ее словам, она была уверена, что уже давно находится в этом санкционном списке.
На Украине погиб генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев. 2 июня его похоронили в Карачаевске.
Генерал участвовал в боевых действиях на Украине как доброволец и погиб, помогая военным вырваться из окружения. Боташеву посмертно присвоили звание Героя России.
США ввели дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.
Под ограничения, в частности, попали:
- компания «Северсталь»;
- бизнесмены Алексей Мордашов (вместе с женой и двумя сыновьями) и Год Нисанов;
- вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко;
- министр экономики Максим Решетников;
- министр транспорта Виталий Савельев;
- министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин;
- генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь;
- председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков;
- музыкант Сергей Ролдугин;
- официальный представитель МИД России Мария Захарова.