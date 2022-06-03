Руководство Украины могло добиться дипломатического урегулирования конфликта с Россией, однако под влиянием стран Запада сменило курс и теперь шансы на политическое решение вопроса падают, считает Дмитрий Медведев.

По его словам, было время, когда украинское руководство демонстрировало готовность «договариваться по ключевым моментам», причем на «относительно реалистической позиции».

«Но в какой-то период — явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, — они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию», — пояснил Медведев.