В результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга частично повреждено остекление балконов двух домов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов. По его словам, на месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — сообщил Беглов.

Ранее «Фонтанка», «112» и «Осторожно, новости» сообщали о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник.