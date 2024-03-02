Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 737-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Самодельное взрывное устройство (СВУ), изготовленное из компонентов иностранного производства, было прикреплено к днищу следовавшего в Крым автомобиля на пункте пропуска «Джанкой», сообщили ТАСС и «РИА Новости» источники в силовых структурах региона.
В результате ЧП в Красногвардейском районе Петербурга частично повреждено остекление балконов двух домов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов. По его словам, на месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.
«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — сообщил Беглов.
Ранее «Фонтанка», «112» и «Осторожно, новости» сообщали о взрыве на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительной информации, стал беспилотник.
В Николаевской области возник пожар, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Ранее Ким сообщил, что в области объявили воздушную тревогу. По данным издания «Страна», жители Николаева слышали взрыв.
Власти Швейцарии сообщили, что страна присоединяется к 13-му пакету санкций ЕС против России.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Крупец Рыльского района с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. Никто из жителей не пострадал. Осколками повреждено оборудование автозаправочной станции и два личных автомобиля.
Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Нидерландами.
В центре Севастополя отключили свет, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов в своем телеграм-канале. «Аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 мин до 2-х часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», — написал он.
Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году. Такие сборы проводятся ежегодно.
Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».
Ракету запустили с космодрома Плесецк, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Целью пуска было подтвердить тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса.
Вячеслав Гладков сообщил о новых ударах со стороны ВСУ по Белгородской области. Над селом Доброе в Грайворонском городском округе сбит беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Под обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. В одном частном жилом доме осколками от снаряда повреждены стекла, посечены фасад и забор, также повреждены припаркованный рядом с домом автомобиль и линия газоснабжения. Окраина села Коновалово Волоконовского района подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден трактор - выбиты стекла и фары.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.
Начальник штаба армии США Рэнди Джордж призвал давать адекватную оценку российским военнослужащим, его слова приводит журнал Military Watch. По его мнению, за последние два года Россия «преуспела, вкачивая деньги и энергию в [свою] промышленную базу». Он обратил внимание на достижения страны в области развития беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.
Гладков сообщил об уничтожении российской системой ПВО нескольких воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино Глушковского района со стороны Украины. «К счастью, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется».
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Терезовка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.
Дмитрий Песков прокомментировал материал Wall Street Journal, в котором перечислялись пункты соглашения, которое обсуждалось весной 2022 года в Стамбуле. Речь там шла о сохранении за Россией Крыма, но не Донбасса и занятых территорий в Херсонской и Запорожской областях. По словам пресс-секретаря президента, условия на земле с тех пор изменились, а эти регионы стали частью России. Песков заявил, что Москва не хотела бы публиковать согласованный тогда текст договора.
Трое ведущих артистов Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей в Финляндии и Эстонии, сообщает «Страна ua». Среди них ведущий солист театра Андрей Михалик и его жена, солистка оперы Юлия Михалиха.
Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Новая Деревня Белгородского района система ПВО сбила украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Управление ФСБ по Запорожской области сообщило о задержании жителя города Токмак, который по заданию СБУ собирал сведения о передвижении российских подразделений. Уголовное дело возбуждено по ст.276 УК России («Шпионаж»).