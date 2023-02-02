Пентагон со скепсисом относится к перспективам украинского наступления на Крым, пишет Politico. В ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить полуостров, считают в Пентагоне США; такую оценки четыре высокопоставленных чиновника ведомства озвучили на секретном брифинге для членов палаты представителей.

Среди докладчиков были директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс и заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер.

Правительство Зеленского было «в ярости» из-за сомнений Пентагона в способности Украины военным путем выйти на границы 1991 года, в Киеве отмечают, что прежде американская разведка ошибалась относительно способностей ВСУ, рассказал источник газеты, «знакомый с мышлением Киева».