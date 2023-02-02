Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 344-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Пентагон со скепсисом относится к перспективам украинского наступления на Крым, пишет Politico. В ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить полуостров, считают в Пентагоне США; такую оценки четыре высокопоставленных чиновника ведомства озвучили на секретном брифинге для членов палаты представителей.
Среди докладчиков были директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс и заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер.
Правительство Зеленского было «в ярости» из-за сомнений Пентагона в способности Украины военным путем выйти на границы 1991 года, в Киеве отмечают, что прежде американская разведка ошибалась относительно способностей ВСУ, рассказал источник газеты, «знакомый с мышлением Киева».
В Краматорске (контролируемая Украиной часть ДНР) при взрыве в результате ракетного обстрела частично обрушился жилой четырехэтажный дом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Погибли три человека, еще 20 пострадали.
Об обстреле жилого квартала Краматорска также сообщило ГСЧС Украины. «Спасатели Главного управления ГСЧС Донбасса работают на месте обстрела, разбирают завалы, под ними могут находиться люди», — сообщили в ведомстве.
«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», — сказал он.
Большинство жителей Украины, по словам Нарышкина — нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью. Однако все они стали жертвами агрессивной политики НАТО, считает глава СВР.
Киеву следует передавать эффективное вооружение исходя из потребностей украинской армии, а не превращая процесс в рекламную кампанию для западного вооружения, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню.
«Следует с осторожностью относиться к «моде» <...> В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе — только о танках, а в феврале, мне кажется, — только об истребителях», — заметил министр.
А украинский министр обороны Алексей Резников в интервью BFM-TV предупредил, что Киев больше рассчитывает получить от Франции системы ПВО Crotale и радары, а не танки. «Танки Leclerc более не являются приоритетом», — сказал он.
Лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина сообщила, что покинет этот пост после городской партийной конференции и перевыборов. «У нас планируются выборы. Я отработала два срока. Ко мне придет смена — Москвой рекомендована Надежда Тихонова», — сказала Шишкина изданию «Фонтанка».
Шишкина, которая также является вице-спикером петербургского парламента, добавила, что не намерена поддерживать союз с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», о котором, по ее словам, заявил федеральный лидер партии Сергей Миронов.
Священник и монахиня погибли в результате обстрела монастыря в ДНР, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаила Развожаев.
«Накануне украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой народной республике. Погибли иеромонах Вонифатий, от полученных ранений сегодня умерла схимонахиня Савва», — написал он.
Украинские власти заключили меморандум с компанией Thales по поставкам двух радаров противовоздушной обороны GM-200, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам поездки во Францию.
По его словам, эти радаты «существенно повысят возможности ВСУ по выявлению воздушных целей — в частности, крылатых и баллистических ракет, а также дронов разных типов»
Также Резников сообщил, что Франция обеспечит подготовку более 6500 украинских военных. Из них 2 тыс. человек пройдут обучение на территории Франции и Польши.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность поддержки Украины, в том числе израильской системой ПВО «Железный купол».
В интервью CNN Нетаньяху спросили, может ли Израиль оказать поддержку Киеву и передать такое ПВО. «Я, безусловно, рассматриваю это», — сказал он.
Совет Безопасности ООН соберется 24 февраля на заседание по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совбеза на этот месяц.
Тема заседания — «поддержание мира и безопасности Украины». Других деталей, в том числе по составу участников, не приводится.
В Мелитополе в 20:32 мск прогремели два громких взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Подробности позже», — написал он в своем телеграм-канале.
Евгений Пригожин сообщил, что взято под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР. По его словам, на фото — «единственный уцелевший дом».
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил о гибели четверых жителей региона в зоне проведения военной операции.
В своем телеграм-канале Лимаренко перечислил имена погибших военных:
- Александр Агзямов из Анивского района;
- Евгений Коптелов из Охи;
- Николай Нефедов из Холмского района;
- Дмитрий Романовский из Долинского района.
Губернатор пообещал, что семьям погибших будет оказана помощь.
Граждане России имеют не только права, но и обязанности, заявил в интервью «Российской газете» помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов. Он считает, что те, кто уехал за границу, чтобы избежать частичной мобилизации, подставили стране подножку.
«Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех, и других теперь известны», — сказал он.
«Что касается снабжения оружием из Австрии, то нейтралитет закреплен в конституционном законе. И этот закон может быть изменен лишь двумя третями голосов в парламенте», — заявил Ван дер Беллен, отвечая на вопрос, при каких условиях Австрия сможет поставлять оружие на Украину.
При этом он добавил, что страна не препятствует оказанию военной помощи Украине на уровне ЕС.
На Мюнхенскую конференцию по безопасности вместо российских официальных лиц пригласили Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова (оба признаны Минюстом иноагентами). Об этом сообщил председатель конференции Кристоф Хойсген.
Ранее Хойсген пояснил, что представителей России не пригласят на мероприятие, поскольку организаторы не хотят «давать площадку тем, кто попирает международное право». В конце ноября он написал в Twitter, что на конференции планируется «обсудить будущее России с лидерами оппозиции и изгнанными людьми». Как отметил Хойсген, их голоса должны быть услышаны.
Российский МИД после этого поста заявил, что делегация России и не планировала участвовать в конференции, даже если бы ее представителей туда позвали.
Минфин США включил в антироссийские санкционные списки ряд физически лиц и компаний.
В список Specially Designated Nationals (SDN), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы, включены 10 человек и 12 компаний. Все предприятия зарегистрированы за пределами России.
В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.
«Есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях. Также снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, в результате чего зафиксированы повреждения у хозпостроек и спецтехники», — написал губернатор в телеграм-канале.
Национальное собрание Болгарии проголосовало за признание Голодомора на Украине геноцидом. Об этом сообщает Sofia Globe.
За соответствующую резолюцию проголосовали 134 депутата, против выступили 26, воздержавшихся не было. Теперь в Болгарии последняя суббота ноября будет Днем памяти жертв Голодомора.
В середине декабря резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа принял Европарламент. Постпредство России при ЕС тогда назвало это решение искажением исторических фактов. «Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших», — говорилось в заявлении дипломатической миссии.
Швейцария утвердила доклад о внешней политике за 2022 год, в котором решила пересмотреть свои отношения с Россией. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Федерального совета.
В отчете отмечается, что конфликт на Украине вверг Европу в «новую эру» нестабильности, а также «глубоко проник» во внешнюю политику Швейцарии.
В 2022 году докапитализацию получили 29 банков, сообщил ЦБ, сумма вливаний составила порядка 180 млрд руб. В целом 75% банков в прошлом году смогли получить прибыль, но результат по сектору был «очень неоднородный» (существенную его часть обеспечил Сбербанк).
Докапитализации будут происходить и в 2023 году — ВТБ уже сообщил, что выпустил дополнительные акции на 302 млрд руб., которые выкупит государство в лице Росимущества и Минфина