Некоторые подрядчики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, говорится в отчете Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).

По данным управления, американские военные ведомства заключили или планируют заключить в ближайшее время многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, поставляемых Украине. Однако представители Пентагона и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих планов. Так, ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены.