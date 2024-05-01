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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 798-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:09

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников в четырех регионах, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области и по одному в Рязанской, Белгородской и Курской областях.

09:04

Некоторые подрядчики не хотят заключать с Минобороны США долгосрочные контракты с фиксированными ценами на восполнение поставляемых из запасов Пентагона вооружений Украине, говорится в отчете Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).

По данным управления, американские военные ведомства заключили или планируют заключить в ближайшее время многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, поставляемых Украине. Однако представители Пентагона и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих планов. Так, ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены.

Вчера 21:18

Беспилотник был сбит над Белгородской областью около 20:00 мск, сообщило Минобороны России.

Вчера 19:58

В Курской области произошла авария на подстанции «Южная», сообщил губернатор Роман Старовойт. Она расположена к юго-западу от региональной столицы. Без света остались 120 тыс. человек.

Вчера 19:41

Задержки в поставках Украине военной помощи от членов НАТО подорвали доверие Киева к странам блока, считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Столтенберг считает нужным пересмотреть координацию международной военной помощи Украине и разработать многолетний план, в котором будет четко определен вклад каждого союзника. «Нам нужны более надежные, институциональные рамки для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение нагрузки», — сказал он.

Генсек НАТО напомнил, что законодателям в США понадобилось почти полгода на то, чтобы согласовать пакет поддержки Украины на $60,64 млрд. Кроме того, Евросоюз передал Киеву меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано. Все это, считает Столтенберг, серьезно повлияло на ситуацию на поле боя; украинские войска, испытывающие недостаток боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне. «Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещание, подорвал доверие», — сказал генсек.

Вчера 19:09

Житель Курской области погиб в пожаре, который возник из-за того, что украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на дом, сообщил губернатор Роман Старовойт. Это произошло в селе Николаево-Дарьино Суджанского района.

«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — сказал Старовойт.

Вчера 18:43

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Вчера 18:23

Министры энергетики стран «Большой семерки» договорились продолжить работу, чтобы полностью отказаться от российского газа, говорится в заявлении глав ведомств по итогам встречи в Турине, которая прошла с 29 по 30 апреля.

«Мы признаем, что ограничение доходов от энергоносителей из России является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа», — уточнили в декларации.

Страны продолжат работу по отказу от импорта российского газа. В этой связи министры отметили важную роль увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ), признав, что инвестиции в эту отрасль «могут быть целесообразными в ответ на текущий кризис».

Вчера 17:21

В Курской области вновь было обстреляно село Козино, одна жительница погибла, другая с травмами попала в больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 16:07

В Белгородской области обстреляно село Старый Хутор, расположенное в Валуйском округе. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 15:35

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью Financial Times призвал страны Евросоюза помочь защитить украинские газохранилища от обстрелов, заявив, что это поспособствует снижению цен на газ на всем континенте.

Чернышев сообщил, что за последние месяцы газохранилища на западе Украины несколько раз подвергались атакам. Повреждения получили только наземные объекты, а резервуары под землей, которые могут находиться на глубине до 3 км, остались нетронуты. Технически объекты готовы к работе, поврежденное оборудование на поверхности удалось отремонтировать, и «Нафтогаз» выполняет свои обязательства перед клиентами, добавил глава компании.

Вчера 14:38

Над Белгородской областью был сбит еще один беспилотник, сообщило Министерство обороны.

Вчера 13:24

Сводка Минобороны:

  • В Харьковской области, ДНР и ЛНР войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи.
  • ВСУ потеряли два танка и бронированную машину в ДНР.
  • Войска группировки «Днепр» нанесли удары по живой силе ВСУ у Работино в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской.
  • Нанесен удар по ангару для сборник ударных беспилотников и двум складам ВСУ.
  • Средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS.
Вчера 13:01

Над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник, сообщило Минобороны.

Вчера 12:39

В Белгородской области обстреляно село Муром Шебекинского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 12:31

В Симферопольском районе Крыма «после сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», предупредил жителей глава региона Сергей Аксенов.

Вчера 12:12

В Курской области было обстреляно село Козино, ранены двое жителей, сообщил губернатор Роман Старовойт. Из-за повреждения ЛЭП света частично нет также в селах Локоть и Городище.

Вчера 11:19

В селе Петровка Белгородского района беспилотник атаковал «Газель», никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вчера 10:31

Сигнал тревоги в Белгороде и окрестностях отменен.

Вчера 10:23

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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