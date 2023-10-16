Опрос Superjob: 32% компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году

Больше трети российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году

Более 20% компаний не планируют корпоративы на следующий год. Еще не решили, будут ли их организовывать, — 39% предприятий, столько же, сколько планируют отмечать праздничные даты в 2024-м

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России 39% компаний планируют провести в 2024 году корпоративные мероприятия по случаю праздничных дат, причем больше трети (32%) предприятий уже заложили на это бюджет, следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Не планируют корпоративы в 2024 году 22% опрошенных компаний, затруднились с ответом 39%.

Доля предприятий, которые заложили бюджет на корпоративные мероприятия в 2024 году, выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, на 2022-й средства для проведения корпоративов предусматривали, согласно предыдущим опросам, 22% компаний, на 2023-й — уже 28%.

По данным исследований Superjob в прошлые годы, пик активности компаний по организации корпоративных мероприятий пришелся на 2019 год. Тогда средства для празднований выделили 36% предприятий. Далее показатель начал снижаться. Так, в пандемийный 2020-й на следующий — 2021 год — бюджет на корпоративы предусмотрели 28% предприятий.

Что касается 2024 года, то топ-5 наиболее популярных поводов для организации корпоративов стали Новый год, 23 февраля и/или 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги (мероприятия, нацеленные на сплочение коллектива).

Почти треть компаний (29%) увеличили расходы на корпоративы в 2024 году, у 33% предприятий он остался без изменений, сократили траты 10%, отмечается в исследовании.

Опрос проводился в 133 населенных пунктах во всех округах России в период с 4 по 13 октября среди представителей 1000 компаний. Вопросы задавались менеджерам по персоналу и другим сотрудникам кадровых служб.