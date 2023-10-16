 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Больше трети российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году

Опрос Superjob: 32% компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году
Более 20% компаний не планируют корпоративы на следующий год. Еще не решили, будут ли их организовывать, — 39% предприятий, столько же, сколько планируют отмечать праздничные даты в 2024-м
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России 39% компаний планируют провести в 2024 году корпоративные мероприятия по случаю праздничных дат, причем больше трети (32%) предприятий уже заложили на это бюджет, следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Не планируют корпоративы в 2024 году 22% опрошенных компаний, затруднились с ответом 39%.

Доля предприятий, которые заложили бюджет на корпоративные мероприятия в 2024 году, выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, на 2022-й средства для проведения корпоративов предусматривали, согласно предыдущим опросам, 22% компаний, на 2023-й — уже 28%.

По данным исследований Superjob в прошлые годы, пик активности компаний по организации корпоративных мероприятий пришелся на 2019 год. Тогда средства для празднований выделили 36% предприятий. Далее показатель начал снижаться. Так, в пандемийный 2020-й на следующий — 2021 год — бюджет на корпоративы предусмотрели 28% предприятий.

Что касается 2024 года, то топ-5 наиболее популярных поводов для организации корпоративов стали Новый год, 23 февраля и/или 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги (мероприятия, нацеленные на сплочение коллектива).

Почти треть компаний (29%) увеличили расходы на корпоративы в 2024 году, у 33% предприятий он остался без изменений, сократили траты 10%, отмечается в исследовании.

Читайте на РБК Pro
Как демонстративное потребление выдает страх бедности
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

Опрос проводился в 133 населенных пунктах во всех округах России в период с 4 по 13 октября среди представителей 1000 компаний. Вопросы задавались менеджерам по персоналу и другим сотрудникам кадровых служб.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
корпоратив соцопрос Superjob
Материалы по теме
«Нам сказали, денег нет». Что происходит с бизнесом Шебекино
Экономика
«Россети» предложили запретить бизнесу бесплатный уход на свои генераторы
Бизнес
Аналитики увидели переток расчетов бизнеса в некрупные банки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины Общество, 06:15
Правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов Общество, 06:04
В Минобороны сообщили об отражении пяти атак ВСУ под Артемовском Политика, 05:58
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Больницы в Газе предупредили, что не смогут эвакуировать тысячи раненых Политика, 05:19
Даниэль Набоа выиграл выборы президента Эквадора Политика, 05:05
Больше трети российских компаний нашли деньги на корпоративы в 2024 году Бизнес, 05:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
В Киеве предложили запретить использовать земли Каховского водохранилища Политика, 04:40
Байден не увидел докозательств причастности Ирана к атаке ХАМАС Политика, 04:29
Байден объяснил, почему США поддерживают Украину Политика, 04:06
В ВСУ рассказали, где российская армия превосходит украинскую Политика, 04:02
«Росатом» установит еще одну плавучую АЭС на Чукотке Общество, 03:45
В Германии пригрозили депортировать из страны всех сторонников ХАМАС Политика, 03:13