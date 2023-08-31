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Первый российский вуз разрешил писать дипломы с помощью ИИ

Ученый совет МГПУ разрешил использовать ИИ для написания выпускных работ
В МПГУ считают, что применение чат-ботов поможет развить навыки анализа и переработки данных у студентов, а полученный с помощь ИИ текст все равно нужно перерабатывать
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ученый совет Московского государственного педагогического университета (МГПУ) разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-боты, при написании выпускных работ, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

В вузе подчеркнули, что «сгенерированные тексты — хороший материал для новых идей и анализа». Студенты должны самостоятельно перерабатывать полученную информацию.

Чат-бот ChatGPT в ноябре 2022 года представила компания OpenAI, одним из основателей которой был американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск. Бот способен вести диалог и спорить, искать ошибки в коде, писать стихи и сценарии. Он доступен для использования всем желающим бесплатно.

Ректор МПГУ Игорь Реморенко считает, что легализация ИИ поможет выработать новые навыки — работу с новыми инструментами, анализ больших данных и их верификацию. «Нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — добавил ректор.

Волна обсуждений по поводу использовании ИИ в написании студенческих работ появилась после того, как студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан воспользовался чат-ботом ChatGPT для написания диплома. Нейростеть сгенерировала 60 страниц работы с оригинальностью 70%, рассказал студент «Коммерсантъ FM».

После в РГГУ назвали ChatGPT «новым вызовом» для образовательного сообщества и призвали запретить его. Кроме того, в вузе предложили создать инструменты распознавания использования нейросетей.

Ранее ChatGPT тестировали в Гарварде — эксперимент показал, что с помощью чат-бота можно учиться со средней успеваемостью.

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София Шошина
искусственный интеллект ChatGPT диплом вузы МПГУ
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