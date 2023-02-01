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РГГУ предложил ограничить доступ к написавшему диплом чат-боту ChatGPT

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский государственный гуманитарный университет считает необходимым ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту ChatGPT, который написал дипломную работу московскому студенту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РГГУ.

«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», — считают в вузе.

Студент Александр Жданов ранее сообщил в Twitter, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала 60 страниц работы, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемую литературу. Оригинальность диплома составила более 70%, указал Жданов. В разговоре с «Коммерсантъ FM» он заявил, что в вуз начали поступать жалобы с просьбой лишить его диплома, а университет начал проверку.

Материал дополняется. 

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
РГГУ диплом Нейросеть чат-бот
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