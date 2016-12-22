СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch

За 12 дней до официального релиза новых продуктов Apple технологический блог 9to5Mac опубликовал изображение ожидаемых новинок — смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch 4.
В сообщении блога, который ранее уже публиковал подтверждавшиеся затем данные о новинках Apple, нет указания на то, откуда у его авторов появились изображения.
«Мы считаем, что новые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые iPhone будут называться iPhone XS», — говорится в публикации.
Авторы сообщения указывают, что обе модели будут оснащены OLED-дисплеями. Кроме того, Apple представит новые модели смартфонов iPhone XS в новом, золотом цвете. На изображении, опубликованном изданием, оба смартфона также представлены в этом цвете.
9to5mac также опубликовал изображение смарт-часов Apple Watch 4, которые, как ожидается, компания тоже представит 12 сентября. Устройство оснащено увеличенным по сравнению с прошлыми моделями экраном.
Ранее сегодня Apple назвала точную дату презентации новой модели iPhone — 12 сентября.
По данным Bloomberg, компания представит три новых смартфона, а также обновленные iPad и Apple Watch. Дизайн этих трех моделей будет напоминать о дизайне iPhone X, однако гаджеты будут отличаться размерами, ценами и некоторыми функциями.
Как сообщили источники Bloomberg, одна из новых моделей iPhone будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ OLED-дисплея одной из трех моделей составит 6,5 дюйма. Собеседники издания также утверждали, что у этого смартфона будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали. Другой iPhone будет оснащен 5,8-дюймовым OLED-экраном.
С новых смартфонов можно будет просматривать контент из разных приложений на одном экране, например содержимое почты и календаря, сообщали собеседники агентства. Третья модель будет стоить дешевле, сообщали собеседники агентства. По их словам, она будет оснащена более дешевым ЖК-экраном диагональю 6,1 дюйма.
По данным Business Insider, основателем 9to5Mac является Сет Вайнтрауб. Блог получил популярность после публикации первых фотографий iPod nano третьего поколения. На сайте также были опубликованы первые фотографии белого iPad 2, iPhone 5 и iPad Air.