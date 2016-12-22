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СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch
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СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch
Технологии и медиа, 18:15
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СМИ опубликовали фотографии новых iPhone и Apple Watch
Специализирующийся на новостях о технике Apple блог опубликовал изображения новых iPhone и Apple Watch 4. По данным издания, новые смартфоны будут представлены в «золотых» корпусах
Фото: 9to5mac.com

За 12 дней до официального релиза новых продуктов Apple технологический блог 9to5Mac опубликовал изображение ожидаемых новинок — смартфонов iPhone и смарт-часов Apple Watch 4.

В сообщении блога, который ранее уже публиковал подтверждавшиеся затем данные о новинках Apple, нет указания на то, откуда у его авторов появились изображения.

«Мы считаем, что новые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые iPhone будут называться iPhone XS», — говорится в публикации.

Apple назвала дату презентации нового iPhone
Технологии и медиа

Авторы сообщения указывают, что обе модели будут оснащены OLED-дисплеями. Кроме того, Apple представит новые модели смартфонов iPhone XS в новом, золотом цвете. На изображении, опубликованном изданием, оба смартфона также представлены в этом цвете.

9to5mac также опубликовал изображение смарт-часов Apple Watch 4, которые, как ожидается, компания тоже представит 12 сентября. Устройство оснащено увеличенным по сравнению с прошлыми моделями экраном.

Фото: 9to5mac.com

Ранее сегодня Apple назвала точную дату презентации новой модели iPhone — 12 сентября.

По данным Bloomberg, компания представит три новых смартфона, а также обновленные iPad и Apple Watch. Дизайн этих трех моделей будет напоминать о дизайне iPhone X, однако гаджеты будут отличаться размерами, ценами и некоторыми функциями.

Bloomberg узнал характеристики трех новых моделей iPhone
Технологии и медиа

Как сообщили источники Bloomberg, одна из новых моделей iPhone будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ OLED-дисплея одной из трех моделей составит 6,5 дюйма. Собеседники издания также утверждали, что у этого смартфона будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали. Другой iPhone будет оснащен 5,8-дюймовым OLED-экраном.

С новых смартфонов можно будет просматривать контент из разных приложений на одном экране, например содержимое почты и календаря, сообщали собеседники агентства. Третья модель будет стоить дешевле, сообщали собеседники агентства. По их словам, она будет оснащена более дешевым ЖК-экраном диагональю 6,1 дюйма.

По данным Business Insider, основателем 9to5Mac является Сет Вайнтрауб. ​Блог получил популярность после публикации первых фотографий iPod nano третьего поколения. На сайте также были опубликованы первые фотографии белого iPad 2, iPhone 5 и iPad Air.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: iPhone , Apple Watch
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