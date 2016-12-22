Bloomberg узнал характеристики трех новых моделей iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhone, сообщает Bloomberg. Новинки похожи на iPhone X, но будут отличаться размерами, ценами и некоторыми функциями, рассказали собеседники агентства

Фото: Анна Сергеева для РБК

Компания Apple осенью намерена представить три новые модели iPhone, дизайн которых будет напоминать о прошлогоднем флагмане компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ни один из трех новых сматфонов, релиз которых запланирован уже на сентябрь, не будет отличаться принципиально новым дизайном, как это было с выпущенным в ноябре прошлого года iPhone X или поступившем в продажу в 2014 году iPhone 6, рассказали источники агентства. По их словам, новые телефоны будут внешне напоминать iPhone X, однако приобретут новые функции и будут различаться размерами и ценами.

Запуск новых продуктов в широкой ценовой линейке говорит о том, что компания корректирует свою стратегию на рынке, отмечает Bloomberg. «Целью Apple в эти дни является неуклонное повышение среднего чека, а также увеличение общего количества активных устройств для успешных продаж аксессуаров и цифровых услуг, таких как потоковая музыка и видео», — отмечает агентство.

Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев агентству.

Как сообщили источники Bloomberg, одна из новых моделей iPhone будет иметь самый большой среди всех выпущенных Apple смартфонов размер: диагональ OLED-дисплея одной из трех моделей составит 6,5 дюймов. У этого телефона, получившего рабочее название D33, будет стеклянная задняя панель с двумя камерами и металлическая рамка из нержавеющей стали. Другой смартфон (D32) будет оснащен 5,8-дюймовым OLED-экраном. По словам источников Bloomberg, основная новация с точки зрения программного обеспечения, установленного на этих телефонах, будет заключена в возможности просматривать контент из разных приложений на одном экране, например содержимое почты и календаря.

Третье устройство, получившее кодовое название N84, будет выглядеть как iPhone X с более крупным 6,1-дюймовым экраном. Эта модель будет представлена в нескольких цветах, а также будет снабжена алюминиевой рамкой​. Этот смартфон также будет оснащен более дешевым ЖК-экраном вместо OLED-дисплея, чтобы снизить его стоимость.

Все три модели будут оснащены системой управления на основе жестов, которую Apple разработала, чтобы заменить кнопку iPhone home, а также системой разблокировки Face ID, распознающей лицо владельца.

Apple также планирует обновление модельного ряда планшетов iPad и Apple Watch, уточняет агентство.