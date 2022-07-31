NASA упрекнуло Китай в сокрытии деталей о полетах ракет-носителей

Глава NASA раскритиковал власти Китая за непредоставление данных о траектории полета тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». Он указал, что эта информация нужна, чтобы избежать возможных жертв. Первая ступень ракеты упала в океан

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Глава NASA Билл Нельсон раскритиковал власти Китая за то, что они не поделились «конкретной информацией о траектории» полета тяжелой ракеты-носителя Long March 5 («Чанчжэн-5В»), необходимых для того чтобы узнать, куда именно могут упасть ее обломки.

«Все космические державы должны <...> вносить свой вклад в обмен подобной информацией заранее, чтобы можно было спрогнозировать потенциальный риск столкновения с космическим мусором, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, которые несут значительные риски гибели людей и потери имущества», — заявил Нельсон.

Он отметил, что передача таких данных необходима для ответственного использования космического пространства и обеспечения безопасности людей на Земле.

«Чанчжэн-5В» с лабораторным модулем «Вэньтянь» для китайской орбитальной станции «Тяньгун» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля. Спустя более чем 10 часов модуль состыковался с базовым модулем станции «Тяньхэ» и вошел в состав орбитальной группировки «Тяньгуна». «Вэньтянь» будет использоваться в основном как лаборатория для биологических исследований.

Днем 30 июля Космическое командование США сообщило, что 25-тонная ступень ракеты вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном. По оценкам экспертов, часть ступени сгорела, однако обломки массой до 9,9 тонн упали в районе Филиппин в акватории Сулу.

Во время первого испытательного пуска в 2020 году «Чанчжэн-5В» вывела на орбиту прототип пилотируемого космического корабля. Тогда части ракеты упали в деревне в Кот-д'Ивуаре в Западной Африке, повредив некоторые дома, пишет The New York Times. После второго полета в мае 2021-го обломки ракеты упали в открытое море между Аравийским полуостровом и Индией.