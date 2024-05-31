Система сбора мочи вышла из строя на МКС
Система сбора мочи вышла из строя на Международной космической станции (МКС), сообщила на брифинге руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель.
«В среду утром сломался насос процессора по сбору мочи (Urine Processor Assembly, UPA), устройства, которое собирает всю мочу экипажа, это первый этап в ее последующей переработке в питьевую воду», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, деталь для ремонта устройство планируется доставить на борту корабля Starliner. До момент устранения неполадки экипаж будет хранить мочу в ёмкостях на борту станции. «Мы можем делать это до определенной степени, но возможности ограничены и наша цель починить оборудование», — уточнила Вигель.
Она также добавила, что прибытие на МКС двух дополнительных членов экипажа на корабле Starliner еще больше усложнит ситуацию с хранением мочи.
Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС планировался еще в начале мая, однако в итоге его отложили по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V.
По данным издания SpaceNews, Starliner отправится к МКС 1 июня. В качестве резервных дат запуска рассматриваются 2, 5 и 6 июня. В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов