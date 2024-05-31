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Технологии и медиа ,  
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Система сбора мочи вышла из строя на МКС

NASA: система сбора мочи вышла из строя на МКС
Руководитель программы МКС в NASA сообщила о поломке системы сбора мочи на МКС. Необходимую для ремонта деталь доставят на борту корабля Starliner. До этого момента экипаж будет хранить мочу в специальных емкостях
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Система сбора мочи вышла из строя на Международной космической станции (МКС), сообщила на брифинге руководитель программы МКС в NASA Дана Вигель.

«В среду утром сломался насос процессора по сбору мочи (Urine Processor Assembly, UPA), устройства, которое собирает всю мочу экипажа, это первый этап в ее последующей переработке в питьевую воду», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, деталь для ремонта устройство планируется доставить на борту корабля Starliner. До момент устранения неполадки экипаж будет хранить мочу в ёмкостях на борту станции. «Мы можем делать это до определенной степени, но возможности ограничены и наша цель починить оборудование», — уточнила Вигель.

Она также добавила, что прибытие на МКС двух дополнительных членов экипажа на корабле Starliner еще больше усложнит ситуацию с хранением мочи.

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Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС планировался еще в начале мая, однако в итоге его отложили по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V.

По данным издания SpaceNews,  Starliner отправится к МКС 1 июня. В качестве резервных дат запуска рассматриваются 2, 5 и 6 июня. В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

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