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Технологии и медиа ,  
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NASA назвало новую дату первого пилотируемого полета корабля Boeing к МКС

NASA: Starliner компании Boeing отправится к МКС с астронавтами не ранее 17 мая
Boeings CST-100 Starline
Boeings CST-100 Starline (Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images)

Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 17 мая, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пуск предварительно запланирован на 18:16 по североамериканскому восточному времени (2:16 18 мая по московскому времени).

«По итогам тщательного анализа информации, который был завершен во вторник, компания United Launch Alliance (ULA) решила заменить клапан регулирования давления в баке с жидким кислородом верхней ступени ракеты Atlas V», — объяснило решение NASA.

Первый полет корабля Boeing на МКС с астронавтами отменили
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Астронавт Сунита Уильямс

Изначально первый испытательный полет Starliner с экипажем был запланирован на начало марта, однако его перенесли из-за технических трудностей. Затем его перенесли на апрель, а после — на 6 мая по местному времени (7 мая по московскому времени).

Однако пуск отменили в последний момент из-за проблем с клапаном ступени Centaur ракеты-носителя Atlas V, когда астронавты уже находились внутри корабля и готовились к отправке. Впоследствии NASA назвало новую дату пуска — 10 мая.

Starliner должен отправиться с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На нем к МКС полетят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Полет корабля Boeing демонстрационный. Он призван проверить все возможности системы Starliner, ее способность отправлять экипажи на МКС и возвращать на Землю. Предполагается, что Starliner проведет в стыковке с МКС восемь суток, после чего приземлится в пустыне в западной части США.

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Теги
NASA Boeing МКС космос астронавты
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