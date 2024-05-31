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Технологии и медиа ,  
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Российский «Первый канал» возобновил вещание в Армении после приостановки

Приостановление вещания длилось три дня и возобновилось после уплаты долга перед «Армянской телерадиовещательной сетью», сумма которого не называется
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости

Российский «Первый канал» возобновил вещание в Армении, прерванное из-за неуплаты долга 28 мая, сообщил портал Aysor со ссылкой на министра высокотехнологичной промышленности республики Мхитара Айрапетяна.

Долг был полностью погашен на следующий день после прекращения вещания, отметил министр, выступая в Национальном собрании.

Трансляцию передач канала прекратили из-за задолженности за 2,5 месяца перед «Армянской телерадиовещательной сетью». Сумма задолженности не сообщается.

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30 мая пресс-служба компании «Первый канал. Всемирная сеть» сообщила «Sputnik Армения», что канал не получал предварительных уведомлений о возможной приостановке вещания в Армении, хотя это предусмотрено соглашениями.

В марте Айрапетян анонсировал разработку новых предложений по вещанию российских телеканалов в Армении. По его мнению, Москва нарушила ст. 5 действующего соглашения с Ереваном в передаче от 25 февраля, не уточнив конкретный телеканал и программу. Положения ст. 5 подразумевают в том числе исключение «программ оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей» и «вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь». В связи с этим инцидентом Россия получила ноту протеста от МИД Армении.

В декабре 2023 года в Армении отзывали лицензию у ретранслятора «Sputnik Армения», из-за чего вещание радиостанции было приостановлено на 30 дней. Одним из поводов стало высказывание автора передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном», которое комиссия сочла «ироничным и унижающим честь и достоинство республики и ее народа».

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