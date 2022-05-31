Отправление «Сапсанов» задержали из-за поломки состава на путях

Отправление двух поездов «Сапсан» из Москвы было задержано из-за поломки локомотива грузового состава на путях в Тверской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Отправление двух высокоскоростных поездов «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург задерживается из-за неисправности локомотива грузового поезда в Тверской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании РЖД.

«Сегодня в 10:54 в связи с неисправностью локомотива грузового поезда на участке Дорошиха — Лихославль Октябрьской железной дороги была допущена задержка движения пассажирских поездов. Задержан поезд № 760 «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург на 1 час, поезд № 762 «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург на 15 минут», — сказали в пресс-службе.

Также, отметили в компании, на маршруте Торжок — Тверь был задержан поезд «Ласточка». Его отправление планировалось на 10.36, но было отложено на 1,5 часа.

Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для сокращения времени отставания поездов. «Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сказали в компании.

В феврале прошлого года отправление двух скоростных «Сапсанов» также пришлось задерживать, однако тогда причиной стал упавший на железнодорожные пути с эстакады автомобиль. он повредил контактную сеть, из-за чего поезда на участке Москва — Тверь в обоих направлениях следовали со значительными задержками, а между отдельными станциями ходили компенсационные автобусы.