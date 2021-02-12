Два «Сапсана» задержали из-за упавшей на рельсы машины

Поезда на участке Москва — Тверь в обоих направлениях будут следовать со значительными задержками из-за упавшего на железнодорожные пути автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«На данный момент задержаны пассажирские поезда, направляющиеся в Москву, в том числе высокоскоростные поезда «Сапсан» № 757 и № 759», — говорится в сообщении на сайте РЖД.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что в 11:15 мск произошло ДТП: водитель легкового автомобиля врезался в ограждение станции и упал с эстакады на рельсы. Пострадавших нет, но была повреждена контактная электросеть, а движение поездов приостановили.

Сейчас движение уже восстановили.

«В ближайшее время на платформу Фроловское прибудут два автобуса, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково — Москва на станцию Подсолнечная. Также компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское», — указал Дептранс.

Кроме того, на этом участке отменили дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах «Ласточка». Пассажирам разрешили пересаживаться в них без ограничений.

Прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехал северный транспортный прокурор Александр Абрамов.