Школы к 1 сентября получат более 3 тыс. систем для создания беспилотников
К началу нового учебного года российские школы получат более 3 тыс. систем для создания и программирования беспилотных летательных систем «Пионер мини», сообщили РБК в Минпросвещения.
Учебно-методические комплексы в школы поставит Минпромторг по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Их разработала российская компания «Геоскан».
Мера поможет модернизировать информационно-технологическую инфраструктуру в школах и внедрить последние технические достижения в процесс обучения, считают в Минпросвещения.
Дроны будут использовать при изучении математики, физики, программирования и инженерии, ими заменят уже устаревшее оборудование, сказал глава ведомства Сергей Кравцов. В частности, на беспилотниках будут установлены гироскопы, акселерометры, барометр, вольтметр, амперметр, датчик расстояния, есть две системы навигации в помещении, видеокамера высокого разрешения и WiFi-передатчик. Кравцов добавил, что дроны могут стать частью «интересных практических занятий».
«Комплексы для создания дронов помогут обучить школьников основам программирования, конструирования и пилотирования, дать им возможность лучше изучить робототехнику и дистанционное зондирование Земли», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
На сайте компании «Геоскан» говорится, что «Пионер мини» представляет собой «Образовательный квадрокоптер с функциями доверенной среды». Предполагается, что он сможет находиться в воздухе в течение 10 минут и улетать от того, кто им управляет, на расстояние до 50 м. Скорость полета может достигать 20 км/ч. Устройство оснащено камерой и четырьмя двигателями.
В прошлом году Музей Победы на Поклонной горе в Москве организовал выставку разработок столичных школьников, где были представлены в том числе 3D-модели военной техники.