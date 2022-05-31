Школьники Москвы создали аудиогиды и 3D-модели для Музея Победы
Музей Победы на Поклонной горе в Москве собирается использовать в своих экспозициях цифровые разработки московских школьников. Среди них — аудиогиды на семи языках, мобильные приложения, чат-боты и цифровые двойники экспонатов с технологиями дополненной реальности. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы уже давно активно сотрудничаем с Музеем Победы. Наши школьники посещают учебные дни в музее, экскурсии, принимают участие в викторинах и квизах, конкурсах и торжественных мероприятиях. В этом учебном году ученики создавали аудиогиды и различные цифровые проекты для музея», — рассказала заммэра.
Она уточнила, что в проекте участвовали 366 старшеклассников из педагогических, ИТ и медиаклассов столичных школ. «Разработки в перспективе планируется использовать в работе музея. Они помогут посетителям сориентироваться в пространстве музея и узнать больше об уникальных экспонатах», — добавила Ракова.
Свои разработки школьники презентовали на торжественной церемонии в Музее Победы. Авторы лучших из них были отмечены дипломами победителей.
- Аудиогиды разработаны под руководством школьных педагогов, кураторов Городского методического центра и научных сотрудников Музея Победы. Во время работы школьники изучили архивные документы, тексты были переведены на шесть иностранных языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и китайский. Всего школьники создали аудиогиды для шести экскурсионных маршрутов о первых днях войны, жизни людей в блокадном Ленинграде, крупных сражениях Великой Отечественной войны и др.
- Чат-боты и мобильные приложения, разработанные учениками из ИТ-классов, призваны помочь посетителям сориентироваться в пространстве музея, получить дополнительную информацию об экспонатах или пройти интерактивные квесты.
- VR-приложение для изучения историографии крупнейших сражений ВОВ создала команда десятиклассников из школы № 1561. Приложение позволит проводить VR-экскурсии как в Музее Победы, так и на уроках в школах.
Также среди цифровых разработок столичных школьников — 3D модели военной техники, оружия и фортификационных сооружений, мобильное приложение VictoryMuseum, бот-консультант MuseumHelper и др.
Создание аудиогидов и ИТ-продуктов — не первая совместная образовательная инициатива столичного департамента образования и науки и Музея Победы. В апреле минувшего года в музее стартовал историко-образовательный квест для школьников «Подвиг народа», в сентябре был запущен проект «Учебный день в Музее Победы».