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Производители электротехники заявили о риске для строительства больниц

Производители электротехники попросили Михаила Мишустина включить их продукцию в перечень товаров первой необходимости. В противном случае сроки строительства больниц для зараженных коронавирусом могут затянуться, указали они
Строительство инфекционного центра в Новой Москве (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Представители крупнейших электротехнических компаний предупредили правительство о риске сбоев в строительстве социально значимых объектов, в том числе быстровозводимых больниц, если электротехническая продукция не будет включена в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом говорится в совместном письме главе кабинета министров Михаилу Мишустину, которое 30 марта направили глава Ассоциации дистрибьюторов и производителей̆ электротехники «Честная позиция» Владимир Кашкин, директор российской Ассоциации электротехнических компаний Виктор Свинцов и гендиректор НП «Ассоциация «Электрокабель» Наталья Сахарова (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил Кашкин).

Представители ассоциаций подчеркивают, что временная приостановка деятельности производителей и продавцов электротехники из-за карантина приведет к резкому уменьшению оборота на рынке и к закрытию электротехнических компаний по причине финансовой̆ несостоятельности. Эти риски распространяются и на крупные предприятия, в том числе на дистрибьюторов электротехнической̆ и кабельной̆ продукции, предупредили они.

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Среди возможных последствий непринятия этих мер — перенос сроков строительства социально значимых объектов, которые могут остаться без необходимых строительных материалов. «Последствия приостановки деятельности могут затронуть проекты здравоохранения, в том числе быстровозводимые, что усложнит работу по предотвращению пандемии коронавируса», — отметили авторы письма.

Глава ассоциации «Честная позиция» уточнил, что речь идет не только о строительстве больниц, но и производстве различных медицинских устройств, в которых используется электротехника. «Кроме того, эту технику необходимо в больницы и поликлиники как-то подключить к электросети, а для создания и поддержания инфраструктуры ресурсов может не быть», — заключил он.

«Если бы речь шла только о коронавирусе и карантине, то ситуация была бы несколько иной. Но в условиях «идеального шторма» запас прочности у компаний оказался крайне низким. Предприятия сильно закредитованы и связаны обязательствами, в том числе по госконтрактам. Поэтому каждый лишний день — это фактически приговор нескольким компаниям», — объяснил РБК Владимир Кашкин.

Помимо включения электротехнической продукции в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости представители ассоциаций попросили еще о ряде мер господдержки крупным компаниям электротехнической отрасли, не входящим в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представители ассоциаций в совместном письме напомнили, что от их индустрии зависит инфраструктура передачи и распределения электроэнергии для промышленности, населения, военных и медицинских объектов. «Эта инфраструктура подвержена сбоям и авариям, которые приводят к пожарам и катастрофам при ненадлежащей профилактике и несвоевременном ремонте. Отсутствие электроматериалов не позволит своевременно устранить аварии, а также предотвратить пожары из-за отсутствия своевременных мер по пожаробезопасности», — говорится в письме.

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«Это также вызов для ЖКХ. Сейчас в связи с карантином почти все сидят дома, это вызывает дополнительную нагрузку на электросети. Очевидно, можно прогнозировать ряд технических проблем, а провести замену будет почти невозможно, потому что предприятия, которые поставляют необходимые стройматериалы, практически не работают», — заключил Кашкин.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: строительство, оборудование, электричество, коронавирус
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