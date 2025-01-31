У ряда пользователей macOS возникли проблемы в активации Microsoft Office

Использующие операционную систему macOS столкнулись с проблемами офлайн-активации Microsoft Office после последнего обновления. По мнению экспертов, изменения затронули незначительное число пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи персональных компьютеров и ноутбуков, работающих на операционной системе macOS (разработчик — Apple), столкнулись с проблемой в активации Microsoft Office с помощью сериализатора, рассказал источник РБК на IT-рынке. По его словам, это произошло после последнего обновления Microsoft Office в середине января.

Сериализатор — это способ «ручной» активации лицензии через специальное приложение, которое позволяет вводить лицензионный ключ тем пользователям macOS, которые не подключены к интернету.

На сайте Microsoft, где описано обновление, сказано, что приложения Microsoft 365 не будут работать на компьютерах, которые полностью отключены от интернета. Для таких компьютеров компания рекомендует установить Office LTSC Professional Plus 2021 (бессрочная версия Microsoft 365) и использовать традиционный метод активации, такой как служба управления ключами (KMS) или доменные службы. Также там говорится, что в настоящее время автоматическая деактивация поддерживается только для устройств Windows.

Об изменениях в политике Microsoft Office также знает руководитель группы технологического развития «Яндекс 360» Сергей Педченко. По его словам, в январе вышло полноценное обновление Microsoft Office, которое «сделало неактивной предварительно доступную версию программного обеспечения, которую некоторые пользователи могли неофициально использовать для работы и в личных целях». Обновление затронет в первую очередь пользователей macOS, так как там работает отдельный механизм подтверждения лицензии, пояснил он. Согласно информации на сайте Microsoft, пакету продуктов Microsoft 365 для macOS, в состав которого входит Microsoft Office, не требуется ключ активации при использовании сериализатора.

Действия Microsoft в отношении сериализаторов могут быть связаны с усилением защиты продуктов от взлома и несанкционированного использования, считает управляющий партнер ShiftLeft Security Ксения Калемберг. «Компания постоянно улучшает защиту и усложняет жизнь хакерам в их попытках изменить или подменить активационные файлы. Это помогает предотвратить использование вредоносного программного обеспечения и защитить интересы легальных пользователей», — пояснила она.

По словам еще одного источника РБК на IT-рынке, политика Microsoft в последнее время направлена на переход пользователей на облачные решения — Office 365, а обновление политики в отношении сериализаторов могло быть сделано для стимулирования такого перехода. Впрочем, он допустил, что это могла быть техническая ошибка в обновлении Microsoft.

РБК направил запрос в Microsoft.

Какие последствия

В 2023 году (последняя доступная статистика) рынок офисного софта в России составил более 40 млрд руб., рассказал РБК директор по консалтингу и аналитике компании «Стрим Консалтинг» Петр Городецкий. Он пояснил, что в оценку входят не только редакторы (текст, таблицы, презентации), но и почтовые системы, мессенджеры и сервисы для видео-конференц-связи. По его словам, лидером рынка в денежном выражении в 2023 году был Microsoft, занимая примерно его четверть. Российские компании — производители офисного софта «Р7» и «Новые облачные технологии» (бренд «МойОфис») совокупно занимали около 20% рынка, рассказал Городецкий.

«Сейчас доля Microsoft в деньгах стремительно сжимается, но многие частные лица и организации продолжают использовать офисные продукты Microsoft в пиратском/трофейном формате», — говорит эксперт. По его словам, Microsoft Office — до сих пор самый популярный офисный пакет и подобная тенденция будет продолжаться достаточно долго, «так как отечественные аналоги пока далеки по функциональности и качеству от решений Microsoft».

Доля macOS на российском рынке составляет около 2%, следует из статистики LiveInternet. Наиболее популярными ОС в стране на конец декабря 2024 года были Android (46,6%), Windows 10 (29,6%), Windows 7 (11,6%), iOS (5,4%) и Windows 8 (2,6%).

Источник РБК на IT-рынке говорит, что отсутствие сериализатора Microsoft создаст проблемы для 30% пользователей Microsoft Office на macOS. Он объясняет, что после начала конфликта на Украине многие российские компании заблокировали обновления Microsoft. «Кроме того, в корпоративном сегменте обновления тестируются перед установкой, что минимизирует риски. Для большинства пользователей эта ситуация не является критичной, так как сериализаторы обычно работают без сбоев, если нет внешних проблем», — пояснил собеседник РБК.

Стандартный срок корпоративных лицензий Microsoft, по словам источника, составляет 180 дней. В это время лицензия активируется ключом, после истечения срока ключ нужно обновлять автоматически или вручную. «Однако Microsoft не может принудительно заставить пользователей устанавливать обновления, особенно в корпоративном сегменте», — отметил он.

В основном сериализация применяется для Microsoft Office LTSC (пакет с длительной поддержкой), в тех случаях, когда нет прямого доступа к интернету либо локальная сеть ограничена, пояснила Калемберг. По ее словам, за рубежом этой опцией пользуются гораздо чаще, чем в России. «Даже если сериализаторы перестали работать после последнего обновления, проблема может возникнуть только у небольшого числа пользователей, применяющих эту функцию. Но и они смогут использовать другие методы активации», — рассуждает Калемберг. В качестве альтернативы сериализатору она упомянула активацию через учетную запись или на сайте Microsoft, а также введение 25-значного ключа продукта. Для бизнеса, по ее словам, доступна активация с помощью Volume License Key (VLK, специальный ключ, используемый организациями для активации Office на нескольких компьютерах одновременно). Кроме того, возможна активация по телефону через службу поддержки. Но большинство перечисленных способов требуют наличия доступа в интернет. Для офлайн-активации остается только один способ — позвонить в службу поддержки и ввести специальный код для подтверждения активации.