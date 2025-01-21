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Технологии и медиа ,  
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«Ростелеком» после данных о взломе хакерами заявил об утечке у подрядчика

Утечка могла произойти на инфраструктуре подрядчика, за которым фиксировали нарушения, «Ростелеком» принял меры. Телеграм-канал «Утечки информации» ранее сообщил о сливе данных корпоративного сайта и портала закупок «Ростелекома»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Утечка данных могла произойти из инфраструктуры одного из подрядчиков «Ростелекома», сообщили РБК в пресс-службе компании.

Так там ответили на сообщения о возможной утечке данных клиентов. Телеграм-канал «Утечки информации» ранее сообщил со ссылкой на заявление группировки Silent Crow, что хакеры выкачали базы сайтов «Ростелекома» company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. Первый — портал о деятельности компании, где, в частности, публикуются ее вакансии и финансовая отчетность, второй — портал закупок.

«Компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. «Ростелеком» предпринял меры по устранению выявленных угроз», — ответили в компании.

«Ростелеком» уже изучает содержимое базы данных, чтобы определить, какая их часть была скомпрометирована и относится ли она к компании, — добавили там.

«Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна», — заключили в «Ростелекоме».

На скриншотах, которые телеграм-канал показал в качестве доказательства, были таблицы с данными о зарегистрированных пользователях и об обращениях, отправленных через форму на сайте. Информация в них датировалась 20 сентября 2024 года и более ранними сроками. В таблицах содержатся столбцы с именами и e-mail пользователей на домене «Ростелекома», а также тексты их обращений и названия компетентных департаментов.

Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за 2024 год
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Всего в базе содержится 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов, уточнял телеграм-канал.

Роскомнадзор за 2024 год зарегистрировал 135 случаев утечки баз данных, в которых содержалось более 710 млн записей о россиянах. Одна из самых масштабных утечек произошла в феврале: в Сеть попали 500 млн строк данных о россиянах. «Одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — говорил тогда заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер. По его словам, если сравнивать 2022 и 2023 годы, то количество случаев увеличилось, но объем самих утечек уменьшился.

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Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ростелеком утечка данных взлом хакеры
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