Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 14:19
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби» Общество, 19:55 Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая Экономика, 19:41 Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны Политика, 19:18 В Испании произошел взрыв в церкви Общество, 19:17 «Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша» Технологии и медиа, 19:09 «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире следующие бои Нурмагомедова и Макгрегора Спорт, 18:56 Кто не заслуживает подарков на Новый год. Тест РБК и Билайн, 18:55 В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик Общество, 18:46 От гэтсбинга до секстинга: все об отношениях РБК и Durex, 18:27 Актер Сергей Бадюк сообщил о госпитализации в Таиланде Общество, 18:24 Агентство НКР присвоило первый кредитный рейтинг Финансы, 18:19 Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке Общество, 18:11 10 российских марок, о которых говорили в 2019 году Стиль, 18:08 Черчесов продолжит работу в сборной по заключенному ранее контракту с РФС Спорт, 18:01
Технологии и медиа ,  
0 
«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к «Яндексу» по поводу использования товарного знака «Яндекс.Афиша». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

«Товарный знак «Яндекса» оставлен в силе. Rambler отказано в удовлетворении возражения», — говорится в сообщении.

В Роспатенте отметили, что мотивированное решение по этому делу будет подготовлено в течение двух месяцев.

Rambler не смог доказать исключительное право на слово «афиша»
Технологии и медиа

РБК обратился за комментированиями в пресс-службы «Яндекса» и Rambler Group.

20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».

«Афиша» от Rambler — сервис по онлайн-продаже билетов на различные мероприятия. Сейчас он является «Рамблер.Касса».

Авторы: Михаил Юшков, Анна Балашова
Теги: «Яндекс», Rambler Group, «Афиша», Роспатент
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter