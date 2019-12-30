«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к «Яндексу» по поводу использования товарного знака «Яндекс.Афиша». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

«Товарный знак «Яндекса» оставлен в силе. Rambler отказано в удовлетворении возражения», — говорится в сообщении.

В Роспатенте отметили, что мотивированное решение по этому делу будет подготовлено в течение двух месяцев.

РБК обратился за комментированиями в пресс-службы «Яндекса» и Rambler Group.