Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами

Рабочая группа при Национальной технологической инициативе предложила провести эксперимент по оснащению автомобилей инвалидов нейроассистентами. На первом этапе управлять ими можно будет голосом или жестами, потом — «силой мысли»

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Рабочая группа «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала законопроект «О проведении эксперимента по использованию нейроассистентов для обеспечения возможности управления инвалидами легковыми транспортными средствами». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» Александр Семенов.

Эксперимент предлагается провести в 2020–2022 годах. У него две цели: дать инвалидам возможность в будущем оборудовать свои машины нейроассистентами за счет бюджета и наладить в России производство подобных систем с перспективой выхода на экспорт, пояснил Семенов. Сейчас проект находится на согласовании у ведомств, после чего правительство может внести его в Госдуму. Если процесс согласования затянется, то срок начала эксперимента передвинут.

Что такое НТИ НТИ — государственная программа мер по формированию новых рынков в России. В рамках этой программы написано несколько «дорожных карт», в том числе «Нейронет». Основная цель этой «дорожной карты» — сформировать глобально конкурентоспособный российский сегмент рынка нейронет, обеспечив появление не менее 10 национальных компаний-чемпионов, которые будут входить в ТОП-3 в сегменте b2c или занимать заметные позиции в сегменте b2b с суммарной капитализацией более 70 млрд руб.

Что предлагает законопроект