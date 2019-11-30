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Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами
Рабочая группа при Национальной технологической инициативе предложила провести эксперимент по оснащению автомобилей инвалидов нейроассистентами. На первом этапе управлять ими можно будет голосом или жестами, потом — «силой мысли»
Фото: DPA / ТАСС

Рабочая группа «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала законопроект «О проведении эксперимента по использованию нейроассистентов для обеспечения возможности управления инвалидами легковыми транспортными средствами». Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» Александр Семенов.

Эксперимент предлагается провести в 2020–2022 годах. У него две цели: дать инвалидам возможность в будущем оборудовать свои машины нейроассистентами за счет бюджета и наладить в России производство подобных систем с перспективой выхода на экспорт, пояснил Семенов. Сейчас проект находится на согласовании у ведомств, после чего правительство может внести его в Госдуму. Если процесс согласования затянется, то срок начала эксперимента передвинут.

Что такое НТИ

НТИ — государственная программа мер по формированию новых рынков в России. В рамках этой программы написано несколько «дорожных карт», в том числе «Нейронет». Основная цель этой «дорожной карты» — сформировать глобально конкурентоспособный российский сегмент рынка нейронет, обеспечив появление не менее 10 национальных компаний-чемпионов, которые будут входить в ТОП-3 в сегменте b2c или занимать заметные позиции в сегменте b2b с суммарной капитализацией более 70 млрд руб.

Что предлагает законопроект

  • Участие в эксперименте по использованию нейроассистентов будет добровольным.
  • К нему смогут присоединиться инвалиды, владеющие автомобилями и имеющие водительские права.
  • Затраты на приобретение и установку нейроассистента будут компенсированы за счет бюджета.
  • Контролировать эксперимент должен уполномоченный орган, выбранный правительством.

Нейроассистент — это технология, которая позволяет управлять устройствами, используя голос или жесты, а также «силу мысли». Как пояснил гендиректор компании «Нейроботикс» (входит в «Нейронет») Владимир Конышев, нейроинтерфейс (при управлении «силой мысли») регистрирует биосигналы мозга. Человек может научиться менять ритмы этих сигналов и таким образом подавать команды системе. Обычный человек в ходе специальной тренировки может освоить три-четыре команды.

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В рамках эксперимента панируется выбрать наиболее удобный для водителя-инвалида вариант. Как пояснил РБК представитель пресс-службы «Нейронета», на первом этапе эксперимента будут использоваться более простые нейроассистенты, которые управляют устройствами в салоне автомобиля, например, позволят поднять или опустить окна, включить кондиционер или радио. «В будущем мы не исключаем внедрение более сложных устройств, которые позволят управлять движением автомобиля», — уточнил он.

Сколько автомобилей будет участвовать в эксперименте, а также объем финансирования будут определены после принятия соответствующего законопроекта, пояснил он.

В тестах планируется использовать решение российского разработчика электрокаров Zetta. Компания была выбрана потому, что у нее уже есть соответствующие наработки. В июне представитель НТИ сообщал, что к 2022 году компания планирует выпустить первую партию нейромобилей, которые позволят водителю с ограниченными возможностями управлять автомобилем с помощью голоса и взгляда.

Каковы перспективы

По прогнозу Аlliedmarketresearch, к 2020 году объем мирового рынка нейроинтерфейсов достигнет $1,46 млрд. Основными направлениями развития таких систем станут медицина, развлечения, телекоммуникации, «умные» дома.

«Принцип работы нейроинтерфейсов построен на считывании активности головного мозга, который производит электрические сигналы», — отмечает AI-евангелист ABBYY Иван Ямщиков. — «Самый известный пример подобных разработок — компания Neurolink, принадлежащая Илону Маску. Есть израильская компания Neurosteer, прототип нейроинтерфейса которой я тестировал: интересный опыт, но устройство, которое я пробовал, могло распознавать только очень простые команды».

Среди российских разработчиков он выделил группу исследователей из московского «Физтеха», которые совсем недавно опубликовали интересный результат о реконструкции изображений, которые человек видит, по паттернам активности его головного мозга.

Однако для управления автомобилем подходят не все варианты взаимодействия человека с техносферой. Так, по словам Владимира Конышева, в команды зрительного поведения входит частое переключение взгляда между предметами, поэтому управлять автомобилем таким образом не получится. Похожий проект около десяти лет назад тестировал немецкий разработчик трекеров для глаз Sensomotoric Instruments, уточнил Конышев.

Глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев позитивно оценил инициативу «Нейронета». Но по его мнению, прежде чем внедрять систему, нужно убедиться в ее полной работоспособности, протестировав на простых задачах.

Авторы: Александра Посыпкина, Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: искусственный интеллект, цифровая экономика, автомобили, инвалид
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