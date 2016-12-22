Instagram разрешил ограничивать доступ к Stories

Пользователь сможет показывать истории только «близким друзьям»

Фото: Chris Donovan / PA Images / ТАСС

С пятницы, 30 ноября, пользователи социальной сети Instagram получили возможность управлять тем, кто имеет доступ к Stories — фотографиям и видео с наложенными поверх текстом и рисунками (или без них), которые исчезают спустя 24 часа после публикации. Принадлежащая Facebook соцсеть сообщила об этом в своем блоге.

Пользователи смогут сформировать список близких друзей (Close Friends) и ограничивать видимость Stories этим списком.

«Сообщество наших пользователей увеличилось, а иногда вы хотите чем-то поделиться не для всеобщего обозрения. С Close Friends у вас появляется возможность поделиться личными моментами с небольшой группой отобранных вами пользователей», — прокомментировала нововведение соцсеть.

Попасть в настройки группы пользователей можно из всплывающего меню в профиле. Список близких друзей видит только владелец аккаунта, подать запрос на добавление в него невозможно.

Если при просмотре чужих Stories пользователь увидит зеленый значок в нижней части экрана, это значит, что автор публикации добавил его в список близких друзей. Нововведение доступно с 30 ноября как для iOS, так и для Android.