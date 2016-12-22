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«Ростелеком» вышел на новый для себя рынок телемедицины
Технологии и медиа, 09:54
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«Ростелеком» вышел на новый для себя рынок телемедицины
«Ростелеком» и сервис DOC+ запустили мобильное приложение для медицинских онлайн-консультаций о детском здоровье «Ростелеком Маме». Ранее телемедицинские платформы появились у крупнейших операторов мобильной связи
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Ростелеком» и сервис для вызова врача на дом DOC+ создали мобильное приложение «Ростелеком Маме», ориентированное на женщин с детьми, рассказали РБК представители обеих компаний.

Сервис будет доступен только абонентам этого оператора. Через приложение или сайт пользователи смогут проконсультироваться с врачом онлайн, записаться на прием, вызвать специалиста и сдать анализы дома. На сайте сервиса говорится, что абоненты смогут проконсультироваться как по вопросам здоровья ребенка, так и его мамы. Среди врачей, в частности, указаны невролог, гинеколог, специалист по грудному вскармливанию. Для абонентов услуги сервиса будут стоить в месяц от 150 до 2200 руб. в зависимости от набора.

Пока сервис доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. «В 2019 году мы начнем тиражирование по регионам и развитие продукта «вглубь», через интеграционные проекты с медицинскими учреждениями», — отметил директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылев.

Телемедицинский сервис DOC+ (развивает OOO «Новая медицина») появился в 2015 году. За время существования компания, по данным Crunchbase, привлекла в общей сложности $20,5 млн инвестиций. Крупнейшими инвесторами выступают «Яндекс» и фонд Baring Vostok, которые вложили $19,5 млн, сообщал DOC+.

По словам сооснователя и генерального директора DOC+ Руслана Зайдуллина, компания разрабатывает экосистему, технологическую платформу, которая позволяет компаниям, желающим заботиться о своей клиентской базе, дать клиентам доступ к управлению своим здоровьем или здоровьем ребенка через мобильное приложение. Технологическое решение, подобное запущенному приложению, как и партнерство телеком-гиганта и технологического стартапа в области здоровья, «уникально не только для России, но и для, например, всего европейского рынка», уверяет гендиректор DOC+.

Компании не раскрывают размер инвестиций в сервис, как и то, сколько намерены заработать на нем. Зайдуллин лишь рассказал, что они работают по модели revenue share («разделения выручки»), однако на какой процент будет претендовать каждая из компаний, не уточнил.

Ранее директор по маркетингу сети лабораторий KDL Тимур Морозов оценивал объем рынка телемедицины в России по итогам 2018 года в 1,5–3 млрд руб. В 2017 году показатель составлял 1 млрд руб., по оценке компании «Мобильные медицинские технологии».

«Мы видим для себя перспективный источник роста в новых цифровых продуктах для массового пользователя. Партнерство с «Ростелекомом» расширяет потенциальную аудиторию сервисов и снимает проблему доверия к новым онлайн-продуктам», — отметил Кирилл Брылев. Представитель «Ростелекома» не исключил, что в дальнейшем компания может увеличить количество партнеров, но на детальные вопросы отвечать не стал.

Как абонентов лечат сотовые операторы

  • В конце 2017 года «МегаФон» запустил сервис для видеоконсультаций «МегаФон.Здоровье». Срочная онлайн-консультация с врачом стоит 499 руб., плановая — 799 руб.
  • В апреле этого года МТС и сеть медицинских клиник «Медси» запустили платформу SmartMed и одноименное приложение для онлайн-консультаций с врачами. Консультация через приложение стоит 550 руб.
  • Летом 2018 года «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2, 45% принадлежит «Ростелекому») вместе с DOС+ запустили услугу по медицинским онлайн-консультациям для абонентов оператора. Абонентская плата составляет 5 руб. в день.
  • 26 ноября «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Мобильные медицинские технологии» запустили сервис онлайн-консультаций с врачами «Мой доктор». Стоимость базовой подписки на услугу составляет 199 руб. Также подписчики получают скидки на медицинские услуги и товары у партнеров и кешбэк.
Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Ирина Парфентьева.
Теги: «Ростелеком» , doc+ , телемедицина , мобильное приложение
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