«Ростелеком» вышел на новый для себя рынок телемедицины

Компания «Ростелеком» и сервис для вызова врача на дом DOC+ создали мобильное приложение «Ростелеком Маме», ориентированное на женщин с детьми, рассказали РБК представители обеих компаний.
Сервис будет доступен только абонентам этого оператора. Через приложение или сайт пользователи смогут проконсультироваться с врачом онлайн, записаться на прием, вызвать специалиста и сдать анализы дома. На сайте сервиса говорится, что абоненты смогут проконсультироваться как по вопросам здоровья ребенка, так и его мамы. Среди врачей, в частности, указаны невролог, гинеколог, специалист по грудному вскармливанию. Для абонентов услуги сервиса будут стоить в месяц от 150 до 2200 руб. в зависимости от набора.
Пока сервис доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. «В 2019 году мы начнем тиражирование по регионам и развитие продукта «вглубь», через интеграционные проекты с медицинскими учреждениями», — отметил директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылев.
Телемедицинский сервис DOC+ (развивает OOO «Новая медицина») появился в 2015 году. За время существования компания, по данным Crunchbase, привлекла в общей сложности $20,5 млн инвестиций. Крупнейшими инвесторами выступают «Яндекс» и фонд Baring Vostok, которые вложили $19,5 млн, сообщал DOC+.
По словам сооснователя и генерального директора DOC+ Руслана Зайдуллина, компания разрабатывает экосистему, технологическую платформу, которая позволяет компаниям, желающим заботиться о своей клиентской базе, дать клиентам доступ к управлению своим здоровьем или здоровьем ребенка через мобильное приложение. Технологическое решение, подобное запущенному приложению, как и партнерство телеком-гиганта и технологического стартапа в области здоровья, «уникально не только для России, но и для, например, всего европейского рынка», уверяет гендиректор DOC+.
Ранее директор по маркетингу сети лабораторий KDL Тимур Морозов оценивал объем рынка телемедицины в России по итогам 2018 года в 1,5–3 млрд руб. В 2017 году показатель составлял 1 млрд руб., по оценке компании «Мобильные медицинские технологии».
«Мы видим для себя перспективный источник роста в новых цифровых продуктах для массового пользователя. Партнерство с «Ростелекомом» расширяет потенциальную аудиторию сервисов и снимает проблему доверия к новым онлайн-продуктам», — отметил Кирилл Брылев. Представитель «Ростелекома» не исключил, что в дальнейшем компания может увеличить количество партнеров, но на детальные вопросы отвечать не стал.
Как абонентов лечат сотовые операторы
- В конце 2017 года «МегаФон» запустил сервис для видеоконсультаций «МегаФон.Здоровье». Срочная онлайн-консультация с врачом стоит 499 руб., плановая — 799 руб.
- В апреле этого года МТС и сеть медицинских клиник «Медси» запустили платформу SmartMed и одноименное приложение для онлайн-консультаций с врачами. Консультация через приложение стоит 550 руб.
- Летом 2018 года «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2, 45% принадлежит «Ростелекому») вместе с DOС+ запустили услугу по медицинским онлайн-консультациям для абонентов оператора. Абонентская плата составляет 5 руб. в день.
- 26 ноября «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Мобильные медицинские технологии» запустили сервис онлайн-консультаций с врачами «Мой доктор». Стоимость базовой подписки на услугу составляет 199 руб. Также подписчики получают скидки на медицинские услуги и товары у партнеров и кешбэк.