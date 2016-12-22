«Яндекс» и Baring Vostok вложили $9 млн в телемедицинский сервис 24/7

Мобильная клиника DOC+ позволяет получить дистанционную консультацию врача или вызвать его на дом. В третьем раунде инвестиций «Яндекс», Baring Vostok и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили в сервис $9 млн

Исполнительный директор сервиса DOC+ Руслан Зайдуллин (Фото: DOC+ / Facebook)

Сервис для вызова врачей на дом мобильная клиника DOC+, при помощи которой также можно получить дистанционную медицинскую консультацию, привлекла $9 млн инвестиций от компании «Яндекс» и фондов Baring Vostok и Vostok New Ventures (Швеция), говорится в поступившем РБК пресс-релизе сервиса.

Полученные средства DOC+, как уточнили ее представители, планирует использовать для дальнейшего развития технологической платформы, тестирования новых направлений в области цифровой медицины и развития собственных решений на основе искусственного интеллекта.​

Суммы вложений каждого инвестора в компании не раскрыли. В ходе предыдущих раундов инвестиций «Яндекс» и Baring Vostok вложили в DOC+ $10,5 млн.

Полученные инвестиции клиника, по данным пресс-службы, потратила на создание собственной технологической платформы и запуск с нуля направления искусственного интеллекта. В рамках этой работы DOC+ в январе, в частности, запустила первый на российском рынке анамнез-бот (программа заполняет электронную медкарту пациента и опрашивает его, собирая все необходимые данные).

«Наша текущая задача — построить первую и крупнейшую мобильную клинику, доступную каждому русскоговорящему человеку 24/7 в любой точке земного шара, с премиальным качеством оказываемых услуг», — прокомментировал главный исполнительный директор сервиса Руслан Зайдуллин. Одним из стратегических направлений развития компании директор DOC+ по инновациям Илья Ларченко назвал создание продуктов на основе анамнеза пациентов и применение технологий машинного обучения в медицине.

Проект DOC+ заработал в сентябре 2015 года. Изначально с его помощью можно было только вызвать врача на дом. Сейчас мобильное приложение позволяет получить онлайн-консультацию за менее чем 500 руб. и купить лекарство в аптеке со скидкой. В штате DOC+ сегодня работают 300 медиков. С момента основания сервиса приложение было скачано более 250 тыс. раз.

Накануне стало известно, что холдинг Alphabet, в чьей собственности находится Google Inc., инвестировал в американский стартап медицинского страхования Oscar Health $375 млн. Своей целью этот проект называет облегчение доступа пациентов к медицинским услугам. Компания управляет интегрированной с больницами и поликлиниками платформой и работает над созданием индивидуального электронного полиса добровольного медицинского страхования. Сегодня в Oscar Health работают более 700 специалистов.