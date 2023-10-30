Обновленный журнал «Эксперт» возглавит бывший топ-менеджер «Коммерсанта»

Бывший топ-менеджер «Коммерсанта» Алексей Харнас станет главным редактором обновленного «Эксперта». О перезапуске журнала при участии ВЭБ.РФ стало известно в октябре. Новое руководство планирует вернуть печатную версию

Алексей Харнас (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Алексей Харнас займет пост главного редактора обновленного издания «Эксперт», сообщили РБК в компании «Эксперт.Медиа», издателе журнала. Сам Харнас подтвердил, что получил и принял соответствующее предложение от владельцев компании. Назначение вступает в силу с 30 октября.

Харнас занимал пост директора по развитию «Коммерсанта», а также руководил службой «Издательский Синдикат» АО «Коммерсантъ», которая занималась выпуском корпоративных СМИ. Курировал он и корреспондентскую сеть на позиции замглавреда информагентства ТАСС.

О перезапуске «Эксперта» первыми сообщили «РИА Новости» в середине октября со ссылкой на выпускающее сайт и журнал ООО «Эксперт.Медиа». Партнером реорганизации выступает крупнейший кредитор издания — госкорпорация ВЭБ.РФ. Проект, вызванный ухудшением финансовых результатов «Эксперта», предусматривает «изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания».

Председателем совета директоров обновленного издания станет главный управляющий директор ВЭБа Андрей Самохин. Гендиректором обновленного издания назначили Максима Троепольского, известного по работе в холдинге ВГТРК. Перезапуск с обновленной концепцией должен состояться до конца 2023 года.

На вопрос о том, как будет выходить обновленный журнал, Харнас ответил, что у «Эксперта» планируется и электронная, и печатная версии, но периодичность второй пока обсуждается с акционерами. Сам Харнас будет руководить и сайтом, и печатной версией: «Это будет объединенная редакция». Сначала «РИА Новости» сообщили, что печатная версия «Эксперта» временно перестанет выходить, а сайт будет работать в режиме новостной ленты.

Процесс набора сотрудников сейчас идет. «Поскольку пока мы только ведем переговоры и находимся в стадии заключения контрактов, каких-то имен я назвать не могу, — уточнил Харнас. — Но уверяю, что это люди с рынка, знакомые медиасреде. Для редакции, которая делала предыдущий «Эксперт», для сотрудников, которые там работали, двери открыты».

Журнал «Эксперт» издается в России с 1995 года. Сначала финансирование новому проекту в размере $2,45 млн выделил миллиардер Владимир Потанин, получивший взамен 24,5%. Первым главным редактором и гендиректором «Эксперта» стал экс-глава еженедельного журнала «Коммерсантъ» Михаил Рогожников. Через два года «Эксперт» привлек еще $50 млн инвестиций от Олега Дерипаски.

В 1998 году «Эксперт» возглавил нынешний глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Под его руководством журнал трансформировался в мультиформатный холдинг: в 2008 году, например, был запущен «Эксперт-ТВ», закрытый в 2013-м. Тогда же у издания возникли и существенные финансовые трудности, поскольку прибыльными активами выступали только сам журнал и одноименное рейтинговое агентство.

Сам Фадеев, будучи гендиректором всего издательского дома «Эксперт», рассказывал «Ведомостям», что в 2009 году привлек «нескольких десятков миллионов долларов» от «дочки» ВЭБа — компании «Глобэкс». Но сотрудники издания жаловались на задержки зарплат и рассказывали о финансовых проблемах компании. В 2013 году ВЭБ выдал «Эксперту» кредит на 100 млн руб., в 2014-м — еще на 450 млн руб., однако издательский дом долги не обслуживал.

В октябре 2016 года ВЭБ пытался взыскать с АО «Группа «Эксперт» 88,6 млн руб., однако суд вернул иск заявителю. В декабре уже «Глобэкс» подал иск к холдингу на 88,6 млн руб., но через несколько месяцев стороны заключили мировое соглашение. В 2017 году Фадеев продал свою долю в медиахолдинге, 15%, ВЭБу. Условия сделки не разглашались.

В марте 2020 года ВЭБ подал заявления о банкротстве трех структур медиахолдинга — ООО «Торговый дом Группа Эксперт», ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и АО «Коллектив редакции Эксперт». Они, как писал «Интерфакс», поручились за другую компанию холдинга — АО «Группа Эксперт» — по полученному ею от ВЭБа в 2013 году кредиту на 550 млн руб. В июне 2020 года сама «Группа Эксперт» была признана банкротом. А в феврале суд включил в реестр ее кредиторов требования ВЭБа на сумму более 771 млн руб.