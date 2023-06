Владелец Forbes нашел партнеров для перезапуска Harvard Business Review

Российский Harvard Business Review, выпуск которого прекратился летом 2022 года, перезапущен под новым брендом «Большие идеи». Владелец издания Магомед Мусаев передаст 50% проекта новым партнерам

Магомед Мусаев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Владелец Forbes Магомед Мусаев перезапустил российскую версию журнала Harvard Business Review под новым брендом «Большие идеи» с новыми партнерами. Мусаев, который сейчас выступает, по данным Rusprofile, единственным владельцем издателя журнала ООО «Бизнес Инсайт Медиа», передаст 50% доли в компании двум партнерам: совладельцу агентства Fanatic Антону Аверьянову, а также Евгению Давыдову, совладельцу агентства Setters и издания Setters Media. О подписании соответствующего соглашения РБК сообщили оба новых партнера. Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман подтвердил РБК факт переговоров, однако отметил, что детали сделки ему неизвестны.

Предмет сделки

Harvard Business Review — ежемесячный бизнес-журнал о менеджменте, издаваемый Гарвардским университетом с 1922 года. На международном рынке издание считается конкурентом The New York Times и The Economist. В России первый номер вышел в печать в 2004 году, тогда правообладателем франшизы стала Independent Media, владельцем которой на тот момент выступал Дерк Сауэр. Через год компанию приобрела финская медиагруппа Sanoma, ей же перешла лицензия на выпуск журнала.

В 2013 году Sanoma объявила о намерении продать российские активы, в 2014-м этот процесс ускорили поправки в закон «О СМИ», запретившие иностранцам владеть более чем 20% в российских СМИ. В результате в 2015 году право издавать Harvard Business Review приобрел Демьян Кудрявцев, семья которого в том же году стала единственным владельцем газеты «Ведомости». В мае 2020 года Кудрявцев признал, что Harvard Business Review достался ему от предыдущих владельцев бесплатно.

В 2020 году владельцем АО «Бизнес ньюс медиа», куда входили «Ведомости» и Harvard Business Review, стал Иван Еремин. Год спустя он принял решение отказаться от выпуска Harvard Business Review и передал права на франшизу ООО «Бизнес Инсайт Медиа», которое изначально принадлежало дочери Магомеда Мусаева Амине, а позже перешло ему самому.

Летом 2022 года выход и бумажной, и электронной версий российского Harvard Business Review был остановлен из-за заморозки лицензии со стороны правообладателя франшизы — Harvard Business Publishing School.

По данным исследовательской компании Mediascope, в мае 2022 года (последний полный месяц работы российского Harvard Business Review) охват сайта издания на десктопных и мобильных устройствах составлял 61,3 тыс. человек старше 12 лет. Для сравнения: аналогичный показатель сайта Forbes за тот же месяц — 2,6 млн, «Ведомостей» — 4,9 млн, «Коммерсанта» — 9,6 млн.

Российская версия журнала, как свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности издателя, была убыточной: в 2022 году чистый убыток ООО «Бизнес Инсайт Медиа» составил 16,3 млн руб. при выручке 32,5 млн руб. Годом ранее выручка составляла 24 млн руб., чистый убыток — 22,8 млн руб.

Условия сделки

Официально сумму сделки стороны не разглашают, как и информацию о распределении долей Аверьянова и Давыдова. По словам Аверьянова, над «Большими идеями» будет работать прежняя команда редакции Harvard Business Review, а архивные материалы издания будут доступны на обновленном сайте. Он также добавил, что основная выручка российского Harvard Business Review приходилась на продажу печатных номеров. «Большие идеи» же будут ориентированы на развитие сайта с подпиской. Потенциальную аудиторию проекта (в планы команды входит выпуск и печатных изданий) Аверьянов оценивает в 50 тыс. человек, в основном это топ-менеджеры крупных компаний, выпускники бизнес-школ и предприниматели. Кроме того, после ребрендинга под брендом «Больших идей», как и прежде в рамках Harvard Business Review, будут проводиться профильные мероприятия и конференции.

Чем известны новые совладельцы Антон Аверьянов — сооснователь и руководитель отдела стратегии в коммуникационном агентстве Fanatic. Компания занималась маркетинговыми и бренд-стратегиями, в том числе игры World Of Tanks, онлайн-кинотеатра «Иви», а также «Яндекс Маркета», «Ренессанс Страхования», Samsung Russia, KFC и других компаний. Евгений Давыдов — сооснователь и партнер креативного агентства Setters, а также издания Setters Media. Команда, в частности, сотрудничала с Netflix, «Авито» и «Яндексом». В группу Setters также входят образовательная платформа и ряд стартапов в HR- и PR-направлениях.

Что говорят аналитики

Ориентацию на подписную модель перезапущенного проекта глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает логичной: «Для представителей бизнес-аудитории очень важны качественные издания, поэтому при должном качестве контента они будут готовы платить». Рекламная модель на интернет-площадках после ухода крупных иностранных рекламодателей уже «не приносит ожидаемого результата», отмечает эксперт. Сумму сделки с новыми партнерами он оценивает в 17–20 млн руб. с учетом выручки компании за 2022 год.

Глава агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров, в свою очередь, считает, что сделка Мусаева с новыми партнерами была безденежной. «Однако она, вероятно, предполагает инвестиции новых совладельцев в развитие бизнеса, — считает он. — Здесь объективно потребуются инвестиции в перезапуск и продвижение нового бренда. Эти инвестиции я бы консервативно оценил на уровне 10–15 млн руб. в 2023 году и в аналогичную сумму в 2024-м».