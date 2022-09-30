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Google закроет игровой сервис Stadia из-за непопулярности

Google закроет игровой стриминговый сервис Stadia с января 2023 года
Stadia не привлек желаемого количество пользователей и будет закрыт, однако его технологии применят в YouTube и Google Play. Сервис запустили в ноябре 2019 года, в компании летом отвергали данные о планах закрыть проект
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Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Игровой стриминговый сервис Stadia прекратит работу 18 января 2023 года в связи с низкой популярностью среди пользователей, после чего библиотека игр окажется недоступна, сообщается в блоге корпорации Google.

«Мы возместим все покупки оборудования Stadia, сделанные через Google Store, а также все покупки игр и дополнений, сделанные через магазин Stadia», — пообещали в компании.

При этом технологическая платформа, на которой работала Stadia, успела себя зарекомендовать, разработки будут применены в других продуктах Google — YouTube, Google Play, устройствах альтернативной реальности (AR) их также предоставят партнерам, сказано в сообщении.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Google представила Stadia около трех лет назад — в 2019 году, проект запустился в ноябре. Сервис позволяет запускать видеоигры на устройствах с браузером Google Chrome без необходимости загружать их.

В феврале прошлого года Google решила закрыть внутренние игровые студии по разработке игр для Stadia. Как говорили источники Business Insider, корпорация сосредоточилась на заключении сделок по продаже сторонним компания технологий Stadia.

В конце июля этого года компании пришлось прокомментировать слухи о скором закрытии сервиса, эти данные в Stadia отвергли. «Stadia не закрывается. Будьте уверены, мы всегда работаем над тем, чтобы вывести больше отличных игр на платформу и Stadia Pro», — сообщила компания в Twitter.

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