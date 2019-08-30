Хакеры взломали Twitter-аккаунт гендиректора Twitter

В аккаунте сооснователя Twitter в течение 20 минут публиковались оскорбительные сообщения. Это не первый случай взлома странички Дорси

Джек Дорси (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

«Нам известно, что аккаунт Джека был взломан. Ведется расследование произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск).

Агентство отмечает, что в аккаунте Дорси от лица неизвестных были опубликованы более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.