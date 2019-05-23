Китаец обманул Apple и получил вместо подделок 1,5 тыс. настоящих iPhone

Замена контрафактных смартфонов на оригинальные обошлась Apple почти в $900 тыс. Согласно документам суда, аферу в США мошеннику удалось провернуть благодаря тому, что iPhone не включались и специалисты не могли сразу их проверить

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Гражданин Китая, бывший студент колледжа Линн-Бентон в Орегоне Цюань Цзян, признал вину в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга, которые он передавал в Apple для замены по гарантии. Об этом сообщила пресс-служба офиса федерального прокурора Орегона.

Согласно документам суда, в 2016–2018 годах Цюань Цзян регулярно получал из Гонконга посылки, в каждой из которых находилось по 20–30 поддельных iPhone. Используя вымышленные имена, он отдавал смартфоны в Apple для замены по гарантии, после чего отправлял оригинальные американские телефоны в Китай своим сообщникам для перепродажи.

По данным прокуратуры, всего за два года контрабандисту удалось передать Apple около 2 тыс. неработающих поддельных смартфонов. В обмен он получил около 1500 оригинальных iPhone, которые перепродал примерно по $600 за штуку.

Гражданину Китая грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы и штраф в размере $2 млн. В рамках сделки со следствием Цюань Цзян согласился выплатить Apple $200 тыс.