СМИ опубликовали фото предполагаемого взрыва ракеты на космодроме в Иране

Американские СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых, как утверждается, изображена пусковая площадка на космодроме на севере Ирана. На фотографиях видно, как с площадки поднимается дым

Запуск ракеты «Сафир» (Фото: Vahid Reza Alaei / AP)

Иран осуществил неудачную попытку запуска ракеты, сообщает Национальное общественное радио (NPR) США, в распоряжении которого оказалась спутниковая фотография пусковой площадки на космодроме имени Имама Хомейни на севере страны. Аналогичные данные обнародовало Associated Press.

Как отмечает NPR, снимок демонстрирует, что иранская ракета могла взорваться. На фотографии, сделанной частной компанией Planet, виден дым, поднимающийся с пусковой площадки на космодроме. На другом снимке, полученной компанией Maxar, видно, что ракета установлена на оборудовании.

«Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель», — заявил старший научный сотрудник Института международных исследований Миддлбери (штат Калифорния) Дэйв Шмерлер. Он не исключил, что Иран может в ближайшем будущем осуществить новый запуск, поскольку спутники зафиксировали активность у расположенной неподалеку более крупной стартовой площадки.

Власти Ирана не комментировали эти данные.