«Головоломка 2» стала первым фильмом, собравшим более $1 млрд в 2024-м

Мультфильм от студии Pixar собрал $469,3 млн в Северной Америке, а общие сборы по всему миру составили $1,015 млрд. В США сиквел «Головоломки» обошел самый кассовый блокбастер этого года — «Дюну. Часть 2» Дени Вильнёва

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Мультфильм «Головоломка 2» от студии Pixar первым среди картин, вышедших в 2024 году, собрал больше $1 млрд в прокате, пишет Variety. Он вышел 14 июня.

За это время сиквел собрал $469,3 млн в Северной Америке, а общие сборы по всему миру составили $1,015 млрд.

В США «Головоломка 2» уже обошла самый кассовый блокбастер этого года — «Дюну. Часть 2» Дени Вильнёва. Она также превзошла первый фильм, сборы которого составили $859 млн по всему миру.

На данный момент «Головоломка 2» возглавляет рейтинг 2024 года.

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в России мультфильм к 23 июня собрал более 212,4 млн руб. Его посмотрели свыше полумиллиона зрителей (почти 570 тыс. человек).

С момента событий первого фильма проходит два года. Главная героиня — 13-летняя девочка Райли (на смену Кейтлин Диас из первой «Головоломки» пришла Кенсингтон Таллман) — постепенно превращается в невыносимого подростка. Родители (Дайан Лэйн и Кайл Маклоклен) держат ухо востро и всеми силами пытаются сгладить пубертат подрастающей дочери. Проблемы приходят откуда не ждали: детская увлеченность Райли хоккеем перерастает в настоящую обсессию — всему виной новая эмоция Тревожность (Майя Хоук), которая поселилась у нее в подсознании. К слову, Тревожность к Райли приходит не одна, а в компании Стыда (Пол Уолтер Хаузер), Зависти (Айо Эдебири) и Хандры (Адель Экзаркопулос). При этом старые добрые Радость (Эми Полер), Печаль (Филлис Смит), Гнев (Льюис Блэк), Отвращение (Лиза Лапира) и Страх (Тони Хейл) оказываются девочкой забыты. Внутренний раскол приводит к хаосу в реальной жизни: Райли отворачивается от некогда любимых подруг ради призрачной мечты стать новым членом школьной хоккейной команды.

Мультфильм Пита Доктера «Головоломка» вышел в 2015 году. В 2016-м он получил премию «Оскар» как «лучший полнометражный мультфильм». Сиквел создал Келси Манн.