 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Головоломка 2» стала первым фильмом, собравшим более $1 млрд в 2024-м

Мультфильм от студии Pixar собрал $469,3 млн в Северной Америке, а общие сборы по всему миру составили $1,015 млрд. В США сиквел «Головоломки» обошел самый кассовый блокбастер этого года — «Дюну. Часть 2» Дени Вильнёва
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Мультфильм «Головоломка 2» от студии Pixar первым среди картин, вышедших в 2024 году, собрал больше $1 млрд в прокате, пишет Variety. Он вышел 14 июня.

За это время сиквел собрал $469,3 млн в Северной Америке, а общие сборы по всему миру составили $1,015 млрд.

В США «Головоломка 2» уже обошла самый кассовый блокбастер этого года — «Дюну. Часть 2» Дени Вильнёва. Она также превзошла первый фильм, сборы которого составили $859 млн по всему миру.

Новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой
Технологии и медиа
Гай Ричи

На данный момент «Головоломка 2» возглавляет рейтинг 2024 года.

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в России мультфильм к 23 июня собрал более 212,4 млн руб. Его посмотрели свыше полумиллиона зрителей (почти 570 тыс. человек).

С момента событий первого фильма проходит два года. Главная героиня — 13-летняя девочка Райли (на смену Кейтлин Диас из первой «Головоломки» пришла Кенсингтон Таллман) — постепенно превращается в невыносимого подростка. Родители (Дайан Лэйн и Кайл Маклоклен) держат ухо востро и всеми силами пытаются сгладить пубертат подрастающей дочери. Проблемы приходят откуда не ждали: детская увлеченность Райли хоккеем перерастает в настоящую обсессию — всему виной новая эмоция Тревожность (Майя Хоук), которая поселилась у нее в подсознании.

К слову, Тревожность к Райли приходит не одна, а в компании Стыда (Пол Уолтер Хаузер), Зависти (Айо Эдебири) и Хандры (Адель Экзаркопулос). При этом старые добрые Радость (Эми Полер), Печаль (Филлис Смит), Гнев (Льюис Блэк), Отвращение (Лиза Лапира) и Страх (Тони Хейл) оказываются девочкой забыты. Внутренний раскол приводит к хаосу в реальной жизни: Райли отворачивается от некогда любимых подруг ради призрачной мечты стать новым членом школьной хоккейной команды.

Мультфильм Пита Доктера «Головоломка» вышел в 2015 году. В 2016-м он получил премию «Оскар» как «лучший полнометражный мультфильм». Сиквел создал Келси Манн.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
мультфильм прокат кассовые сборы
Материалы по теме
Variety назвало дату выхода нового фильма Стивена Спилберга
Технологии и медиа
Okko оштрафовали на 1 млн руб. из-за фильма «Ив Сен Лоран»
Технологии и медиа
Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
В Генштабе Белоруссии сообщили о 20 тыс. военных НАТО у границ республики Политика, 00:12
Испания выбила Грузию, Англия избежала провала. Что произошло на Евро Спорт, 00:03
В России прекратила работать программа льготной ипотеки под 8% Финансы, 00:00
«СберМаркет» переименуется в «Купер» Технологии и медиа, 00:00
Что изменится в финансах для россиян с 1 июля 2024 года Инвестиции, 00:00
«Сбер» сохранил максимальную ставку по флагманскому вкладу на уровне 18% Инвестиции, 00:00
Сборная Испании пропустила первой, но разгромила Грузию в 1/8 финала Евро Спорт, 30 июн, 23:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 30 июн, 23:46
«Головоломка 2» стала первым фильмом, собравшим более $1 млрд в 2024-м Технологии и медиа, 30 июн, 23:36
Лавров сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся на саммите ШОС Политика, 30 июн, 23:28
Пентагон подтвердил усиление мер безопасности на военных базах в Европе Политика, 30 июн, 23:01
Грузия завершила вничью первый тайм матча 1/8 финала Евро с Испанией Спорт, 30 июн, 22:52
Глава партии Ле Пен объявил о намерении стать «премьером всех французов» Политика, 30 июн, 22:47
В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре Общество, 30 июн, 22:39