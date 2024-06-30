«Головоломка 2» стала первым фильмом, собравшим более $1 млрд в 2024-м
Мультфильм «Головоломка 2» от студии Pixar первым среди картин, вышедших в 2024 году, собрал больше $1 млрд в прокате, пишет Variety. Он вышел 14 июня.
За это время сиквел собрал $469,3 млн в Северной Америке, а общие сборы по всему миру составили $1,015 млрд.
В США «Головоломка 2» уже обошла самый кассовый блокбастер этого года — «Дюну. Часть 2» Дени Вильнёва. Она также превзошла первый фильм, сборы которого составили $859 млн по всему миру.
На данный момент «Головоломка 2» возглавляет рейтинг 2024 года.
По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», в России мультфильм к 23 июня собрал более 212,4 млн руб. Его посмотрели свыше полумиллиона зрителей (почти 570 тыс. человек).
С момента событий первого фильма проходит два года. Главная героиня — 13-летняя девочка Райли (на смену Кейтлин Диас из первой «Головоломки» пришла Кенсингтон Таллман) — постепенно превращается в невыносимого подростка. Родители (Дайан Лэйн и Кайл Маклоклен) держат ухо востро и всеми силами пытаются сгладить пубертат подрастающей дочери. Проблемы приходят откуда не ждали: детская увлеченность Райли хоккеем перерастает в настоящую обсессию — всему виной новая эмоция Тревожность (Майя Хоук), которая поселилась у нее в подсознании.
К слову, Тревожность к Райли приходит не одна, а в компании Стыда (Пол Уолтер Хаузер), Зависти (Айо Эдебири) и Хандры (Адель Экзаркопулос). При этом старые добрые Радость (Эми Полер), Печаль (Филлис Смит), Гнев (Льюис Блэк), Отвращение (Лиза Лапира) и Страх (Тони Хейл) оказываются девочкой забыты. Внутренний раскол приводит к хаосу в реальной жизни: Райли отворачивается от некогда любимых подруг ради призрачной мечты стать новым членом школьной хоккейной команды.
Мультфильм Пита Доктера «Головоломка» вышел в 2015 году. В 2016-м он получил премию «Оскар» как «лучший полнометражный мультфильм». Сиквел создал Келси Манн.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ