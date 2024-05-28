Новый фильм Гая Ричи покажут в России одновременно с мировой премьерой

Гай Ричи (Фото: Kate Green / Getty Images)

Новый фильм британского режиссера Гая Ричи «В сером» (In The Grey) выйдет в российский прокат 17 января 2025 года, как и во всем мире, сообщила пресс-служба «Кинопоиска» в телеграм-канале.

В основе сюжета лежит история о том, как группа бойцов разбирается с крупными кражами и возвращает похищенные средства. В фильме снялись Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес — все они ранее снимались у Ричи.

В середине мая в России вышел в прокат фильм Ричи «Министерство неджентльменских дел». Изначально премьера картины в российских кинотеатрах должна была состояться 25 апреля, но фильм не получил прокатное удостоверение.

Минкульт России обратил внимание на ошибки, которые содержались в поданных документах.