В Москве поднимут плату за городской телефон

Тарифы поднимаются в связи с увеличением затрат на поддержание телеком-инфраструктуры, пояснили в компании МТС (в нее входит МГТС). Там утверждают, что цены вырастут не более чем на 5,3%

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

МГТС с 1 июля повышает ежемесячную плату на связь по городскому телефону, следует из СМС-рассылки оператора московским клиентам (есть у РБК).

«Также изменится стоимость звонков на городские, мобильные номера и дополнительные услуги при их наличии», — говорится в рассылке.

На сайте компании МТС (в нее входит МГТС) говорится, что изменение тарифов в том числе «обусловлено ростом затрат на поддержание телеком-инфраструктуры».

Новые тарифы вводятся с июля в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 25 апреля 2023 года, которым были утверждены предельные уровни цен на услуги местной телефонной связи в Москве.

Среди дополнительных услуг, которые затронет изменение цен, перечислены автоматический определитель номера (АОН, стоимость в месяц составит 59 руб.), конференц-связь (22 руб. ежемесячно) и переадресация входящих вызовов (28 руб. в месяц). Тарифы указаны с учетом НДС, говорится на сайте МТС.

В пресс-службе оператора сообщили ТАСС, что стоимость услуг местной и внутризоновой телефонной связи для абонентов МГТС изменится не более чем на 5,3%. «Например, стоимость одной минуты местного соединения увеличится не более чем на 7 коп.», — отметили в компании.

По данным МГТС, число клиентов оператора в Москве составляет 2,1 млн абонентов.

Операторы связи не исключают роста тарифов на свои услуги на 5% выше инфляции в связи с модернизацией сетей, писал в конце июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые знакомы с обсуждением этого вопроса представителями отрасли с правительством.

Причины такого прогноза назвали «понятными» в Минцифры, где изданию заявили, что существует «необходимость проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств».