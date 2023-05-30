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Технологии и медиа ,  
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Губернатор рассказал о «спецоперации» с телескопом из Германии

Пензенский губернатор Мельниченко сообщил об оборудовании для планетария из США и Германии
Пенза получила купольный экран из США и телескоп из Германии, которые заказали для нового здания планетария еще в 2021 году, заявил Мельниченко. По его словам, была проведена «спецоперация по доставке»
Фото: ov_melnichenko / VK
Фото: ov_melnichenko / VK

В Пензу из США и Германии прибыло оборудование для нового планетария, была проведена «спецоперация» по их доставке, заявил губернатор региона Олег Мельниченко. Видео своего выступления в новом здании глава области опубликовал в телеграм-канале.

Пенза получила телескоп Carl Zeiss из Германии и купольный экран из США. Оборудование заказали и оплатили еще в 2021 году, но после начала военных действий на Украине и введения ответных санкций ЕС и США в отношении России с доставкой возникли сложности.

По словам Мельниченко, было предпринято четыре попытки вывезти купольный экран из США. Американские власти блокировали отправку, но благодаря действиям ряда компаний оборудование доставили морем в другую страну, а оттуда отправили в Пензу.

Что касается телескопа, рассказал губернатор, в декабре прошлого года Германия была готова его передать, планировалась доставка через Белоруссию, однако польские власти отказались пропустить оборудование через границу. В результате также благодаря ряду компаний телескоп доставили через Прибалтику.

Мельниченко подчеркнул, что запретил освещать эти действия, чтобы не было препятствий для поставок. «Любая утечка информации привела бы к осложнению доставки», — объяснил он.

Пензенский планетарий был построен в 1928 году, тогда это было деревянное здание обсерватории. В 1954 году его переоборудовали в планетарий. В 1987 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

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В 2011 году планетарий закрыли из-за ветхости. После обращения школьника во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в 2016 году с просьбой восстановить здание было принято решение о реконструкции. В 2021 году старое здание снесли и пообещали построить новое, полностью повторяющее историческое. Открытие планируется в апреле.

Мельниченко в феврале запретил въезд в Пензенскую область президенту США Джо Байдену и его семье. «Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения», — написал он тогда в телеграм-канале.

Так глава региона отреагировал на включение его в санкционный список США в годовщину боевых действий на Украине.

Теги
Пенза Олег Мельниченко телескоп

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Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

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