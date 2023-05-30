В Сети выложили 200 Гб данных из новой версии игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: stalker2.com

В Сети появился архив с более 200 Гб данных из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Его разместило сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» во «ВКонтакте».

«Публикуем новый сплеш-скрин [экран-заставка из будущей игры] «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», встречающийся в игровой сборке, датированной первой половиной 2023 года», — говорится в сообщении сообщества.

Скрин представляет собой кадр с коридором с плиткой на стенах и металлической дверью с логотипом GSC Game World и надписью на украинском языке, что проект был разработан студией GSC. Он может попасть в финальную версию игры, утверждают хакеры.

По их словам, архив содержит актуальный билд — подготовленную к тестированию раннюю версию игры. Авторы сообщества разместили данные для скачивания и изучения.

ЕС одобрил покупку Microsoft разработчика Call of Duty Бизнес

15 марта «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовал два архива с данными из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, общий размер которых составляет 16 Гб.

Представители GSC Game World подтвердили взлом в Twitter.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — предстоящая игра в жанре шутера от первого лица, продолжение игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Ожидается, что она выйдет в первой половине 2023 года. Действие игры происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.