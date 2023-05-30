В Сети выложили 200 Гб данных из новой версии игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 17:00
ЦБ оценил рост ипотечных ставок в апреле Недвижимость, 18:55
В «ЭРА-ГЛОНАСС» предложили организовать мониторинг дронов Политика, 18:46
The Times узнала о продаже прав на песни Queen более чем за $1 млрд Life, 18:43
«Полипласт Новомосковск» и «Полипласт Северо-Запад» отметили юбилей Пресс-релиз, 18:43
В ФХР назвали сроки принятия решения по допуску России к турнирам Спорт, 18:38
Минтранс назвал политическим запрет Польши на проезд грузовиков из России Политика, 18:37
Что делать в случае атаки беспилотников. Инструкция Общество, 18:36
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Как компании повысить эффективность работы с сотрудниками Новая экономика, 18:36
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 18:35
ЕС ввел санкции против Игоря Чайки и молдавских политиков Политика, 18:35
Власти создадут правила для российских криптобирж. Как это будет работать Крипто, 18:34
Атака дронов на Москву. Что известно к 18:30 Политика, 18:34
От Подмосковья до Алтая: где провести длинные выходные Стиль, 18:28
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 15 Общество, 18:26

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Технологии и медиа ,  
0 

В Сети выложили 200 Гб данных из новой версии игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Хакеры выложили в Сеть 200 Гб данных из актуального билда S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: stalker2.com
Фото: stalker2.com

В Сети появился архив с более 200 Гб данных из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Его разместило сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» во «ВКонтакте».

«Публикуем новый сплеш-скрин [экран-заставка из будущей игры] «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», встречающийся в игровой сборке, датированной первой половиной 2023 года», — говорится в сообщении сообщества.

Скрин представляет собой кадр с коридором с плиткой на стенах и металлической дверью с логотипом GSC Game World и надписью на украинском языке, что проект был разработан студией GSC. Он может попасть в финальную версию игры, утверждают хакеры.

По их словам, архив содержит актуальный билд — подготовленную к тестированию раннюю версию игры. Авторы сообщества разместили данные для скачивания и изучения.

15 марта «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовал два архива с данными из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, общий размер которых составляет 16 Гб.

Представители GSC Game World подтвердили взлом в Twitter.

Читайте на РБК Pro
Ребенок постоянно в телефоне. Стоит ли родителям бить тревогу
Как проверить свой пенсионный стаж и внести корректировки
«Победа Эрдогана никому не принесет утешения»: что будет с курсом лиры
Как не подставить себя на собеседовании. Отвечаем на скользкие вопросы

S.T.A.L.K.E.R. 2 — предстоящая игра в жанре шутера от первого лица, продолжение игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Ожидается, что она выйдет в первой половине 2023 года. Действие игры происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Теги
российские хакеры компьютерная игра

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
ЕС одобрил покупку Microsoft разработчика Call of Duty
Бизнес
World of Tanks переименовали в «Мир танков»
Технологии и медиа
В России вынесли первый приговор за продажу читов для World of Tanks
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter