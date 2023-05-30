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Технологии и медиа ,  
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После запуска КНР тайконавтов был побит рекорд по числу землян на орбите

После запуска Китаем «Шэньчжоу-16» установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли
Китайский корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту успешно вышел на заданную орбиту. Число землян на ней достигло 17 — это новый рекорд, прошлый был установлен в 2021 году, когда на орбите одновременно было 14 человек
Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters

Китай успешно запустил к своей орбитальной станции «Тяньгун» пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Таким образом, число землян, находящихся на орбите одновременно, составляет 17 человек, это новый рекорд, отмечает «РИА Новости».

Корабль с тайконавтами Цзином Хайпэнем, Чжу Янчжу и Гуем Хайчао вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2F». Пуск прошел в 9:31 по пекинскому времени (04:31 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Через 10 минут корабль отделился от ракеты и затем достиг заданной орбиты.

Экипаж «Шэньчжоу-16» после прибытия на станцию встретится с экипажем из трех тайконавтов ранее прибывшего туда «Шэньчжоу-15», затем произойдет ротация.

Еще 11 человек сейчас находятся на Международной космической станции (МКС) — это российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с корабля «Союз МС-23», американские астронавты с Crew Dragon (на нем прилетели участники частной миссии компании Axiom Space AX-2).

Как отмечает «РИА Новости», предыдущий рекорд по числу людей на орбите был установлен 16 сентября 2021 года — тогда их было 14: семь человек были на МКС (из них двое россиян), три китайских тайконавта на «Шэньчжоу-12» и четыре астронавта из США на Crew Dragon. Прошлый рекорд до этого установили в 1995 году, когда на орбите было 13 человек.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай космос

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