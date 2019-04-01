«Росатом» выбрал разработчиков «дорожных карт» по цифровым технологиям

«Росатом» выбрал компании, которые разработают «дорожные карты» по развитию основных технологий для программы «Цифровая экономика». По семи контрактам из девяти исполнители предложили символическую сумму в 0,01 руб. и 1 руб.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Госкорпорация «Росатом» (вместе с «Ростехом» отвечает за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы) подвела итоги конкурсов по выбору компаний, которые разработают «дорожные карты» по каждой из девяти основных технологий программы «Цифровая экономика». Среди компаний-победителей — «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ), несколько институтов и Сбербанк. Остальные участники рынка, включая операторов связи, заявки на участие в конкурсе не подавали, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Кто будет писать «дорожные карты» по основным направлениям:

большие данные — НЦИ;

нейротехнологии и искусственный интеллект — Сбербанк;

системы распределенного реестра — Новосибирский институт программных систем;

квантовые технологии — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

новые производственные технологии — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

компоненты робототехники и сенсорика — Университет Иннополис;

промышленный интернет — НЦИ;

технологии беспроводной связи — НЦИ;

технологии виртуальной и дополненной реальностей — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

По семи контрактам из девяти исполнители предложили символическую сумму в 0,01 руб. и 1 руб. За разработку «дорожной карты» «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получит 5 млн руб. При этом на момент объявления конкурса 1 марта 2019 года максимальная начальная цена контрактов в сумме составляет 109 млн руб. За разработку каждого из документов заказчик готов был заплатить 11–12 млн руб.

При этом комиссия определила компании, которые заняли второе место в конкурсе. Как пояснил партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт, заявки, которым присвоен второй номер, смогут претендовать на заключение контракта с «Росатомом» без конкурса, в случае если первый номер от этого уклонится. Юрист обратил внимание на стоимость контракта, предложенную победителем. «Не исключаю, что ценовые предложения участников, с учетом сложности работ по контракту, обуславливают такие итоги. То есть, несмотря на наличие колоссального опыта у всех участников, риски того, что победитель с ценовым предложением 1 коп. может отказаться от заключения контракта, все-таки остаются», — отметил Павел Иккерт.