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«Росатом» выбрал разработчиков «дорожных карт» по цифровым технологиям
«Росатом» выбрал компании, которые разработают «дорожные карты» по развитию основных технологий для программы «Цифровая экономика». По семи контрактам из девяти исполнители предложили символическую сумму в 0,01 руб. и 1 руб.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Госкорпорация «Росатом» (вместе с «Ростехом» отвечает за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы) подвела итоги конкурсов по выбору компаний, которые разработают «дорожные карты» по каждой из девяти основных технологий программы «Цифровая экономика». Среди компаний-победителей — «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ), несколько институтов и Сбербанк. Остальные участники рынка, включая операторов связи, заявки на участие в конкурсе не подавали, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Кто будет писать «дорожные карты» по основным направлениям:

  • большие данные — НЦИ;
  • нейротехнологии и искусственный интеллект — Сбербанк;
  • системы распределенного реестра — Новосибирский институт программных систем;
  • квантовые технологии — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;
  • новые производственные технологии — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
  • компоненты робототехники и сенсорика — Университет Иннополис;
  • промышленный интернет — НЦИ;
  • технологии беспроводной связи — НЦИ;
  • технологии виртуальной и дополненной реальностей — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

По семи контрактам из девяти исполнители предложили символическую сумму в 0,01 руб. и 1 руб. За разработку «дорожной карты» «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получит 5 млн руб. При этом на момент объявления конкурса 1 марта 2019 года максимальная начальная цена контрактов в сумме составляет 109 млн руб. За разработку каждого из документов заказчик готов был заплатить 11–12 млн руб.

При этом комиссия определила компании, которые заняли второе место в конкурсе. Как пояснил партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт, заявки, которым присвоен второй номер, смогут претендовать на заключение контракта с «Росатомом» без конкурса, в случае если первый номер от этого уклонится. Юрист обратил внимание на стоимость контракта, предложенную победителем. «Не исключаю, что ценовые предложения участников, с учетом сложности работ по контракту, обуславливают такие итоги. То есть, несмотря на наличие колоссального опыта у всех участников, риски того, что победитель с ценовым предложением 1 коп. может отказаться от заключения контракта, все-таки остаются», — отметил Павел Иккерт.

На вторых местах оказалось сразу несколько крупных компаний, заявлявших об интересе к развитию технологий. В частности, в конкурсе по квантовым технологиям второе место заняла «дочка» «Ростеха» концерн «Автоматика», в компонентах робототехники и сенсорики — Сбербанк, в технологиях беспроводной связи — «Ростелеком», в технологии систем распределенных реестров — компания «Вейвс» Александра Иванова (развивает блокчейн-платформу Waves), в «больших данных» — компания «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова, до недавнего времени 12,5% принадлежало «МегаФону»).

Что хотели компании

Согласно федеральному проекту «Цифровые технологии» в течение 2019 года предусмотрена разработка не менее девяти «дорожных карт» по сквозным технологиям. Как рассказывали РБК в начале февраля источники, знакомые с ходом реализации программы «Цифровая экономика», изначально к разработке «дорожных карт» проявляли интерес также «большая тройка» сотовых операторов, интернет-холдинги Mail.ru Group, «Яндекс» и Rambler Group, «Почта России» и ИT-компания «1С». Как пояснял тогда представитель одной из компаний-заявителей, на первом этапе оператор «дорожной карты» не будет претендовать на финансирование, но он сможет включить в нее какие-то свои решения и продукты, учесть свои интересы и впоследствии начать зарабатывать за счет этого.

Однако в итоге «большая тройка», «Почта России», «Яндекс», «Рамблер» и «1С» не подавали заявки на участие в конкурсах. Представитель «Почты России» отметил, что компания «никогда не претендовала на роль оператора «дорожной карты» ни по одному из направлений федерального проекта «Цифровая экономика», но намерена выступить в качестве эксперта при подготовке «дорожных карт» по пяти направлениям.

Представитель МТС сказал, что компания также планирует принимать участие в работе над «дорожными картами»​ в качестве эксперта. Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев. В «МегаФоне», «Яндексе», Rambler Group и «1С» не ответили на момент публикации.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: цифровая экономика, «Росатом», «Ростех», «Сбербанк»
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