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Банк «Юнистрим» подал иск к газете «Коммерсантъ» на 1 млн руб.

Фото: Стоян Васев / ТАСС
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Банк «Юнистрим» подал в Арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации к газете «Коммерсант». Информация о деле размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске кредитная организация просит суд признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию опубликованные изданием сведения, а также обязать опубликовать в газете и ее интернет-версии опровержение.

Кроме того, банк просит суд взыскать с «Коммерсанта» причиненные убытки в размере 1 млн руб.

Иск был подан 22 апреля. 28 апреля суд принял решение оставить его без движения до 28 мая. В частности, истец должен предоставить копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика, расчет убытков.

Материал дополняется.

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