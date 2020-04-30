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Технологии и медиа ,  
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Совладелец СТС и РЕН ТВ зарегистрировал дочернюю компанию в Сколково

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Национальная медиа группа, которая выступает совладельцем СТС, «Домашнего», РЕН ТВ, «Пятого канала», 22 апреля 2020 года зарегистрировала дочернюю компанию ООО «НМГ Тех», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Новая компания зарегистрирована на территории инновационного центра «Сколково» по адресу: Москва, Большой б-р, стр. 1.

В сведениях об основном виде деятельности «НМГ Тех» указано, что она занимается «научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук». В пресс-службе Национальной медиа группы РБК сообщили, что новое юрлицо будет заниматься «развитием технологий группы, включая развитие онлайн-видео платформ, цифровых новостных платформ, построением продуктов на базе больших данных, развитием рекламных технологий».

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Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Регистрация юрлица на территории «Сколково» позволяет компании стать резидентом инновационного центра — для этого подготовленный ею проект должны пройти экспертную оценку. Статус резидента дает набор налоговых преференций сроком до десяти лет. Компания-резидент «Сколково» освобождается от уплаты налога на прибыль, НДС (кроме уплачиваемого при ввозе товаров в РФ), налога на имущество организаций и т.д.

Национальная медиа группа уже имеет опыт разработки видеоплатформы «Витрина ТВ», которую холдинг создал совместно с ВГТРК и «Первым каналом». Эта платформа предназначена для распространения контента телеканалов в интернете. В декабре 2019 года вещатели выдвинули ультиматум операторам, согласно которому те должны были с февраля 2020 года распространять в интернете общедоступные каналы только через плеер «Витрины ТВ» или отключиться от трансляции. Телеканалы не раз продлевали срок действия ультиматума, в том числе из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Теги: НМГ, «Сколково», инновации, СТС, РЕН ТВ
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