Национальная медиа группа продала 50% платформы по управлению данными

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 17 окт, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 17 окт, 15:52
Что российскому бизнесу сулит экономическая интеграция с Белоруссией Pro, 11:15 Губернатор Кубани назвал нелепой инициативу Рады по «возвращению» региона Политика, 11:12 В Челябинске учительница умерла во время конкурса чтецов Общество, 11:09 Сотрудники ФСБ начали следственные действия в УВД на западе Москвы Общество, 11:01 Под Екатеринбургом нашли пропавшего накануне десятилетнего мальчика Общество, 11:00 Не удержал позицию: Bitcoin опустился ниже $7970 Крипто, 11:00 В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска Общество, 10:56 Умный офис: уменьшаем офисную рутину РБК и Xerox, 10:54 В «Гринпис Россия» сочли недостаточным запрет пластиковых пакетов Общество, 10:45 Управление корпоративным автопарком Конференции, 10:39 Следствие раскрыло подробности смерти актера Марьянова Общество, 10:36 В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты Общество, 10:33 Forbes назвал инвестора из Буффало из иска к компаниям из ICO Telegram Технологии и медиа, 10:27 Сможете ли вы открыть бизнес. Тест РБК и HUAWEI, 10:24
Технологии и медиа ,  
0 
Национальная медиа группа продала 50% платформы по управлению данными
Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Доля Национальной медиа группы в ООО «Амбердата», управляющей платформой AmberData, снизилась 14 октября 2019 года со 100% до 50%, следует из данных ЕГРЮЛ. Новым совладельцем общества стало ООО «Т Венчур», 85% которого, в свою очередь, принадлежит Олегу Братишко.

Представитель Национальной медиа группы Валерия Кунгурцева отказалась от комментариев. Братишко подтвердил факт сделки.

ООО «Амбердата» существует с 2015 года, ее основали Евгений Батяшин и Алексей Каштанов, саму же платформу AmberData создали еще в 2011 году в ИT-департаменте группы Vi, на базе которой в 2016 году был создан Национальный рекламный альянс. Платформа собирает в интернете и анализирует обезличенные данные пользователей. Когда в 2014 году в Vi сократили ИT-департамент, Батяшин и Каштанов выкупили платформу и учредили собственную компанию. 

Национальная медиа группа приобрела 100% ООО «Амбердата» в марте 2017 года, сделку тогда оценивали не более чем в $1 млн. Представитель медиахолдинга объяснял пользу от приобретения платформы тем, что НМГ будет использовать решения AmberData в производстве, дистрибуции и монетизации контента.

На сайте AmberData указано, что компания сотрудничает с Mail.Ru Group, ИД Independent Media, Google, «Яндексом» и «Ростелекомом». Выручка ООО «Амбердата» в 2018 году по РСБУ составила, по информации базы СПАРК, 119,7 млн руб., прибыль от продаж — 20 млн руб., чистая прибыль — 14,3 млн руб.

Олег Братишко с конца 1990-х работал журналистом, в 2007–2010 годах был главным редактором еженедельника «Наша версия». При этом с 2002 года, как указано на сайте одной из компаний Братишко, он занимался «частным пиар-консультированием, специализируясь на корпоративном антикризисном пиаре». В 2010 году он основал PR-агентство Agency One, в 2013-м стал управляющим партнером Typhon Digital Development.

Братишко, по его словам, не только намерен использовать технологии AmberData в своих компаниях, но и «усилить ее роль на рынке».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: Big Data, НМГ, данные, данные пользователей
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
«Притяжение» для инвестиций: зачем НМГ финансирует кино
Технологии и медиа
НМГ и «Ростелеком» вместе произведут сериалы и программы для платного ТВ
Технологии и медиа
НМГ и «СТС Медиа» объявили о создании платформы для просмотра видео
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter