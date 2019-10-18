Национальная медиа группа продала 50% платформы по управлению данными

Фото: Александр Некрасов / ТАСС

Доля Национальной медиа группы в ООО «Амбердата», управляющей платформой AmberData, снизилась 14 октября 2019 года со 100% до 50%, следует из данных ЕГРЮЛ. Новым совладельцем общества стало ООО «Т Венчур», 85% которого, в свою очередь, принадлежит Олегу Братишко.

Представитель Национальной медиа группы Валерия Кунгурцева отказалась от комментариев. Братишко подтвердил факт сделки.

ООО «Амбердата» существует с 2015 года, ее основали Евгений Батяшин и Алексей Каштанов, саму же платформу AmberData создали еще в 2011 году в ИT-департаменте группы Vi, на базе которой в 2016 году был создан Национальный рекламный альянс. Платформа собирает в интернете и анализирует обезличенные данные пользователей. Когда в 2014 году в Vi сократили ИT-департамент, Батяшин и Каштанов выкупили платформу и учредили собственную компанию.

Национальная медиа группа приобрела 100% ООО «Амбердата» в марте 2017 года, сделку тогда оценивали не более чем в $1 млн. Представитель медиахолдинга объяснял пользу от приобретения платформы тем, что НМГ будет использовать решения AmberData в производстве, дистрибуции и монетизации контента.

На сайте AmberData указано, что компания сотрудничает с Mail.Ru Group, ИД Independent Media, Google, «Яндексом» и «Ростелекомом». Выручка ООО «Амбердата» в 2018 году по РСБУ составила, по информации базы СПАРК, 119,7 млн руб., прибыль от продаж — 20 млн руб., чистая прибыль — 14,3 млн руб.