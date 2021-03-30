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Apple разрешила сервисам из России официально чинить ее гаджеты

Вслед за российскими такое право получат сервисные центры из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины
Apple AAPL $120,39 -0,83% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Работающие в России сервисные центры получили право претендовать на статус независимых поставщиков услуг по ремонту гаджетов от Apple в рамках программы Apple Independent Repair Provider (IRP). Ее  участники смогут получать от Apple оригинальные запчасти и инструменты для ремонта и диагностики, а также инструкции по проведению работ и поддержку при обучении, говорится в сообщении компании.

Программа IRP была запущена в 2019 году в США, а затем распространена на Канаду и некоторые страны Европы. На первом этапе расширения подать заявку на получение статуса IRP смогут сервисные центры из России и Индии и еще более 30 стран и территорий. На втором аналогичное право получат их коллеги из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и еще нескольких десятков государств.

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Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

В Apple предупредили, что на статус независимого поставщика услуг могут претендовать только компании, соответствующие набору требований. В частности, эти сервисные центры должны иметь собственное помещение для обслуживание клиентов (это не может быть квартира мастера), подтвержденный стаж работы в сфере сервисных услуг и возможность держать в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ.

В таком центре должны работать сертифицированные специалисты по ремонту гаджетов Apple, сдавшие онлайн-экзамен в авторизованном центре тестирования. Заявки от центров, не соответствующих требованиям, рассматриваться не будут, но и соответствие само по себе не гарантирует, что заявка будет одобрена. Apple оставляет за собой право отклонить любую заявку без объяснения причин.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
Apple ремонт прохождение сертификации
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