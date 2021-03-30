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Алгоритм рекомендаций в интернете предложили отключать по желанию россиян

С соответствующим предложением эксперты Ассоциации юристов России обратились в Госдуму и Совфед. Участники рынка назвали инициативу «сырой и несущей риски для всей цифровой экономики»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России обратилась в Госдуму и Совет Федерации с предложением взять под контроль алгоритмы, которые рекомендуют различные товары и услуги пользователям социальных сетей, онлайн-кинотеатров и маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предложения комиссии были направлены 29 марта главе Минцифры Максуту Шадаеву, руководителю комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну и заместителю председателя комитета по законодательству и госстроительству Совета Федерации Ирине Рукавишниковой.

Авторы инициативы полагают, в закон «Об информации» необходимо ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Помимо этого, следует определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели, считают в комиссии. «Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России», — говорится в публикации.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По мнению членов комиссии, пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы, при этом сохраняя доступность самого сервиса. Они также считают, что необходим и контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.

Глава комиссии Александр Журавлев пояснил изданию, что алгоритмы рекомендаций позволяют искусственно создавать аномальный интерес к товарам и погружают каждого конкретного пользователя в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями. По его словам, подобные технологии также могут влиять на общественное мнение, «повышая риски социальных конфликтов».

Журавлев также отметил, что операторов рекомендательных сервисов следует обязать доступно объяснять пользователям принципы их работы, а сами алгоритмы подвергать независимому аудиту на предмет выявления аномалий или противоречия законодательству.

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По мнению главы корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергея Лучина, предложенные комиссией меры приведут к излишнему регулированию отрасли и способны нанести ущерб всей цифровой экономике. «Все обязанности подобных сервисов уже закреплены в законодательстве — это и маркировка контента по возрасту, и мониторинг запрещенного контента, и многое другое», — заявил он. По его мнению, любое вмешательство в рекомендательные алгоритмы приведет к тому, что пользователи начнут получать менее качественный контент.

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Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с «Коммерсантом» заявил, что обеспечить прозрачность алгоритмов технически очень сложно, а также согласился с тем, что предложения комиссии избыточны.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в разговоре с изданием выразил мнение, что в части рекомендательных алгоритмов рынок «успешно саморегулируется». «Уже существует закон о рекламе, который обязывает помечать ее, если предложение сделано не на основе предпочтений, а за деньги», — отмечает он.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Amediateka и др.) Алексей Бырдин подчеркнул, что предложение комиссии выглядим «сырым, проблема сформулирована расплывчато, а решение предложено странное и потенциально вредное».

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
рекомендации алгоритм интернет соцсети Онлайн-кинотеатры маркетплейс Госдума Совет Федерации
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