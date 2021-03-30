Алгоритм рекомендаций в интернете предложили отключать по желанию россиян

С соответствующим предложением эксперты Ассоциации юристов России обратились в Госдуму и Совфед. Участники рынка назвали инициативу «сырой и несущей риски для всей цифровой экономики»

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Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России обратилась в Госдуму и Совет Федерации с предложением взять под контроль алгоритмы, которые рекомендуют различные товары и услуги пользователям социальных сетей, онлайн-кинотеатров и маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предложения комиссии были направлены 29 марта главе Минцифры Максуту Шадаеву, руководителю комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну и заместителю председателя комитета по законодательству и госстроительству Совета Федерации Ирине Рукавишниковой.

Авторы инициативы полагают, в закон «Об информации» необходимо ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Помимо этого, следует определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели, считают в комиссии. «Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России», — говорится в публикации.

По мнению членов комиссии, пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы, при этом сохраняя доступность самого сервиса. Они также считают, что необходим и контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.